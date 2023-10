Apple TV+ desvela el trailer de su nueva serie de monstruos con Kurt Russell

Este fin de semana, el equipo creativo detrás de "Monarch: el legado de los monstruos" sorprendió en la Comic Con de Nueva York con la presentación del tráiler de la esperada serie, protagonizada por un elenco estelar que incluye a Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett y Elisa Lasowski. La ficción se estrenará a nivel mundial el viernes 17 de noviembre en Apple TV+ con los dos primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio cada viernes hasta el 12 de enero de 2024.

"Monarch: el legado de los monstruos" nos sumerge en un mundo que sigue los impactantes eventos de la batalla entre Godzilla y los Titanes, que asoló San Francisco y reveló la existencia de monstruos en el mundo. La serie sigue a dos hermanos que buscan descubrir la conexión de su familia con la enigmática organización Monarch, lo que los lleva a explorar el fascinante mundo de los monstruos y a cruzarse con el personaje del oficial del ejército Lee Shaw, interpretado tanto por Kurt Russell como por Wyatt Russell, en diferentes épocas. La trama actual de Monarch se ve amenazada por los secretos que Shaw posee, y esta saga que abarca tres generaciones promete revelar secretos profundos y el impacto duradero de momentos épicos en la historia.

La serie "Monarch: el legado de los monstruos" es producida por Legendary Television y codesarrollada por Chris Black y Matt Fraction. Los dos primeros episodios son dirigidos por Matt Shakman, quien también actúa como productor ejecutivo junto a Joby Harold, Tory Tunnell de Safehouse Pictures, Andy Goddard, Brad Van Arragon y Andrew Colville. Además, Hiro Matsuoka y Takemasa Arita son productores ejecutivos en nombre de Toho Co., Ltd., la empresa dueña del icónico personaje de Godzilla, que ha cedido los derechos a Legendary para esta continuación natural de su relación a largo plazo con la franquicia cinematográfica. Esta nueva producción promete ser una emocionante incorporación al universo interconectado, que comenzó en 2014 con "Godzilla" y se expande con la anticipada secuela "Godzilla vs. Kong: The New Empire" planeada para 2024.