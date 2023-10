En la vida nada ha salido como esperaba

La frase de «La vida es eso que pasa mientras hacemos otros planes» es la descripción más acertada de lo que podremos ver en la nueva serie de Amazon Prime Video. Bajo el título «Urban, la vida es nuestra» y con la excusa de un concurso de música urbana, los protagonistas descubrirán a fuerza de golpes que lo que hay que disfrutar es el viaje, mientras dure. La serie que se estrena hoy cuenta con seis capítulos en los que la música es una parte imprescindible de la trama. El argumento nos sitúa sobre la vida de dos desconocidas Lola, interpretada por María Pedraza («Awareness») y Yanet, de la mano de Asia Ortega («El internado: Las Cumbres»), que «emprenden juntas un viaje rupturista para huir de sus presentes, encontrar su lugar en el mundo y cumplir un sueño compartido: triunfar en el mundo de la música».

Las cosas poco claras

Adelanto sin spoilear que la serie gana con cada capítulo. En los primeros compases podemos incluso perdernos en un planteamiento muy sencillo. Madrid es una ciudad para aquellos a los que les guste, pero puede resultar insufrible e incluso inhabitable pasado un tiempo. Las decepciones asociadas a vivir y trabajar en la capital pueden acabar con los sueños más floridos. Así que encontramos a Lola, una «pija» que no se conforma con que todo pueda caber en la tarjeta de su padre y que busca una excusa para huir de un dolor muy particular. En el otro extremo está Yanet (realmente se llama María) que huyó de su Málaga natal cuando creyó que podría comerse el mundo con su voz sin educar. Tras siete años de intentos y acabar como camarera un encontronazo con Lola acaba con las dos metidas en el mismo coche para emprender un viaje que les cambiará la vida, para bien y para mal. Y es que siendo muy diferentes, la música será aquello que las une y las defina. Lola busca escapar de una pérdida familiar alejándose de todo lo que le recuerda a esa persona, incluyendo cualquier plan de vida que sus padres hubiesen pensado para ella y encuentra en María una cómplice que el instinto le dice que tiene una nueva oportunidad por parte del universo. Por su parte Yanet es todo un personaje que interpreta con maestría Asia Ortega que rápidamente pasa del cliché a la definición de un personaje profundo y complejo, fiel reflejo de una juventud que no tiene las cosas muy claras y confunde sueños con anhelos. Juntas descubrirán sus partes más oscuras, disfrutarán de la amistad, hallarán el amor, la decepción, la complicidad y la desesperación.

Como tercer punto de la serie aparece en sus vidas Patrick (Bernardo Flores), un joven de barrio que ya despunta en la música urbana y está cerca de triunfar. Alrededor de ellos se creará una atmósfera cercana a la toxicidad en la búsqueda de su propia identidad y que se enmascara con amor y sexo. El ego, la rivalidad musical y las cuentas pendientes les obligarán a tomar decisiones en los que se verán sus verdaderas motivaciones. Ojo al plantel de secundarios que se instalarán en su salón para dotar de ligereza, pero también de otras historias secundarias, a una historia trepidante llena de malas decisiones y de la inevitabilidad de la vida. Completan el reparto Luichi Macías, Helena Kaittani y Abril Montilla, entre muchos otros. Afortunadamente para el espectador la música no pierde protagonismo y se nota que han querido esmerarse a la hora de plasmar el mundo de la música urbana en directo en toda la serie, siendo las batallas un escenario único para conocer mejor a los personajes. Como bien dicen Lola y Yanet, «nada ha salido como esperaba»; y eso es la vida.

Basada en una idea original de Alea Media, la serie producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, ha sido creada y desarrollada por Nico Frasquet, Amanda Encinas, Paloma Rando y Carlos del Hoyo, dirigida por Koldo Almandoz y Jota Linares y Jota Aceytuno como productor ejecutivo.