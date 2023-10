La vuelta de "One Piece" a la televisión sin censura ya tiene fecha

El éxito de la película de live-action del anime "One Piece" en Netflix ha devuelto a la vida a la serie original para aquellos fans más entregados o para aquellos que quieran conocer la raíz del fenómeno. Hace unas semanas Comedy Central adquirió los derechos para poder emitir la serie doblada al castellano en su canal de televisión.

Pasado ese tiempo, la cadena ya ha podido confirma la fecha del comienzo de su emisión: será el próximo 3 de noviembre a las 15:00 horas y se hará por fases. La primera emisión será la de la primera película de la serie estrenada en los años 2000 y que dura 50 minutos "One Piece: la película". Tras ella se emitirá "One Piece: La aventura sin salida", cuarta película ambientada en el anime y lanzada en 2003, después "One Piece: El barón Omatsuri y la Isla Secreta", cinta de 90 minutos que se sitúa justo después de los eventos de Skypiea y finalmente One Piece Strong World: uno de los pesos pesados de la franquicia. Escrita por Eiichiro Oda". Todo un maratón para los fans de la serie.

Tras estas cuatro piezas, el 6 de noviembre llegará por fin el anime doblado al castellano. Hasta el momento, solo se ha confirmado que retransmitirán todos los episodios de la saga del East Blue, pero aún se desconoce si continuarán con los arcos posteriores o si doblarán los episodios que aún no han sido adaptados al castellano. Las emisiones regulares serán de lunes a viernes a partir de las 18:50 horas. Teniendo en cuenta la política del canal es posible que pase como con "Dragon Ball" y se puedan ver varios episodios en un día.

En la cinta de Netflix, la versión con actores reales reales que adapta las aventuras de Luffy y la tripulación del Sombrero de Paja, varios actores han capturado la atención de los fanáticos, incluido Mackenyu, quien interpreta a Roronoa Zoro e Iñaki Godoy siendo Luffy. Comedy Central solo ha hablado de la Saga del East Blue, pero recordemos que esta saga incluye los arcos de Romance Dawn, Orange Town, Villa Syrup, Baratie, Arlong Park, Loguetown, la Banda de Buggy y El Dragón Milenario.

Para aquellos seguidores más convencidos del anime listamos el orden de visualización de toda la obra:

1.- Sea of ​​Survival: Saga de súper novatos

-Saga azul del este

-Saga Arabasta

-Saga de la isla del cielo

-Saga del agua 7

-Saga de suspense de Ladrido

-Saga de la guerra de la cumbre

2.- El mar final: la saga del nuevo mundo

-Saga de la isla Gyojin

-Dressrosa Saga

-Saga de la isla de la torta entera

-Saga del país de Wano