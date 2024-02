Vuelve "Downton Abbey" y comienza un rodaje "secreto"

Como no podía ser de otra manera la gallina de los huevos de oro de ficción de época, "Downton Abbey", no podía abandonarse. Según informa el "Daily Mail" en exclusiva, tras ocho años desde la emisión del último episodio, habría comenzado en secreto el rodaje de una nueva serie que sería la séptima.

La idea principal de los creadores era volver a traer a la pantalla actores de renombre como Hugh Bonneville , Michelle Dockery , Elizabeth McGovern y Joanne Froggatt , que aparecieron en las seis temporadas anteriores y en dos películas derivadas. Sin más información, el rotativo dice que los jefes están "encantados" con su casting. El año 2024 sería el momento elegido para estranar la nueva entrega y la encargada sería la cadena británica ITV, que emitió la serie desde 2010 a 2015.

Sobre el secretismo, una fuente cercana al proyecto dijo al Mail: "El rodaje ya lleva algunas semanas, es todo muy, muy secreto. Hay gente trabajando en ello que nunca ha visto un secretismo como este". Esto incluye "firmar acuerdos de confidencialidad para no revelar el juego, pero hay mucho entusiasmo por el regreso de Downton". Las pistas comenzaron con el propio diario, que reveló en mayo pasado que los jefes esperaban revivir la serie y en diciembre el creador Julian Fellowes no descartó el regreso cuando se le preguntó si regresaría. Le dijo a Radio Times: "Me he despedido de Downton tantas veces y he escrito la última escena unas seis o siete veces. Ahora he perdido la costumbre de hacer declaraciones permanentes sobre si ya no existe".

El episodio final del programa, que sirvió como plataforma de lanzamiento para las carreras de Dockery, que interpretó a Lady Mary, Lily James, que interpretó a Lady Rose, y Jessica Brown Findlay, que interpretó a Lady Sybil, se emitió el día de Navidad de 2015. con una cifra de audiencia que alcanza un máximo de 7,4 millones. A la serie final le siguieron dos películas, una en 2019 y otra en 2022.