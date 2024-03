Yolanda Ramos: “¡Yo no me drogo!”

Una producción que esté creada, escrita y dirigía por José Corbacho (con la compañía de Belén Macías en la dirección) y sea protagonizada por Yolanda Ramos no deja dudas: tiene que ser hilarante. Y antes de empezar la entrevista ya estábamos los tres a mandíbula batiente nada más saludarnos. Así son ellos y todo lo que crean. Sin embargo, «Un nuevo amanecer», la serie que llega hoy a atresplayer, tiene muchísimo de tragedia y de drama, porque es tan real como la vida misma, por mucho que estéticamente y en su tratamiento visual pareciera que estemos delante de un cómic.

Y, aunque al hacer mención de esa realidad que refleja la serie, Yolanda se apresuró en marcar distancias con un rotundo: «¡Yo no me drogo!», lo cierto es que su personaje puede ser, tranquilamente, cualqueira de las muchas personas que pueden estar pasando por ese drama, sin la necesidad de ser actrices o celebrities, como la propia Candela Nieto se presenta en el primer episodio de los ocho que componen la temporada.

«Me llamo Candela Nieto y soy actriz. Bueno, y una celebrity también. Ahora trabajo de jurado en el Talent Show ‘Tú sí Tú no’, el programa de televisión de más audiencia en España. Ah! Y también soy adicta. Sí. Cocaína. Me gusta. Por eso a veces se me va la cabeza. Igual debería ingresar en un centro de rehabilitación. No sé. Bienvenidos a mi vida. No te asustes, en el fondo estoy bien. ¿Vienes?». Sugerente.

A partir de aquí, todo puede pasar en «Un nuevo amanecer». Porque, según dice Corbacho que «me gusta luchar contra la frase de que ‘la realidad supera a la ficción’. A mí me gusta intentar llevar la ficción más allá de lo que puede llegar la realidad. Entonces sí que, al final, jugamos con elementos comunes. De hecho, hay gente en la serie que se interpreta a sí mismo, como Anne Igartiburu o los miembros del jurado. Desde luego es un mundo de ficción donde pasan cosas reales, pero que, si te das cuenta, siempre ve un poco más allá para darle un toque o de reflexión, de comedia o de terror, incluso».

«Sin embargo», interpeló Yolanda, «el elemento real puede ser tan potente como el ficticio. Por ejemplo, hay un momento en el que Candela está con su madre y con su hija, justo cuando les va a mentir para decir que se va a grabar a Sevilla y en realidad va a una clínica de rehabilitación, en el que hay una intensidad muy real porque ella ve como su hija está ahí, en casa, pero está tan lejos, hay tanta distancia entre las dos que parece que ella deja de ser ese personaje caricaturesco para ser un ser humano destrozado por la soledad», concluyó. Y es que, ciertamente, la serie está plagada de situaciones así, anclas pesadísimas que sujetan a la tierra y evitan que pienses que lo que estás viendo es sólo comedia. Que sí, que cuando menos te lo esperas, en medio de una situación durísima, aparece el gag que hace que tus vecinos envidien tus carcajadas, pero a la vez estás metido en un drama del que no puedes escapar.

Aunque se pueda leer entrelíneas, la historia de «Un nuevo amanecer» sigue la vida de Candela, una famosa actriz y humorista, que ha caído en la adicción al alcohol y las drogas, a pesar de minimizar su consumo en el pasado. Su vida personal y profesional se ha descontrolado, con problemas en su relación familiar y un declive en su carrera. Tras colapsar en un programa de televisión en vivo, decide ingresar en un centro de desintoxicación, aunque preferiría uno para personas adineradas y conocidas, termina en uno público debido a sus dificultades económicas.

«La vida, al final, no deja de ser un viaje con momentos divertidos, pero con otros muy tristes y muy dramáticos», explica Corbacho, que continúa, «entonces siempre me preocupa mucho que, dentro de ese los personajes tengan verdad, es la única manera de que conecten, a pesar de que le pongamos un envoltorio que pueda parecer una caricatura». De hecho confesó el director, «la idea de esta serie surgió hace 6 años, cuando visité por primera vez un centro de tratamiento de adicciones para ver a un familiar y allí te das cuenta de que todos esos dramas humanos que hay son, efectivamente dramas, pero los personajes son muy cómicos. Y entonces te empiezas a plantear un poco también que no toda la gente que está en un centro de desintoxicación son tóxicos y no toda la gente que estamos fuera somos sanos».

Y así, entre en broma y en serio no sólo transcurrió la conversación, sino que la serie te va llevando por una trama de la que no eres capaz de desconectar y tras la que, después de reírte a carcajadas, te quedas pensando en lo duro que lo pasamos todos muchas veces y aquí seguimos.

Muchos rostros para contar una historia única

►Aunque «Un nuevo amanecer» parece, a veces, una ácida crítica a la televisión y el mundo del espectáculo, es realmente un vehículo para contar una historia que puede suceder en cualquier sector. Para ello, además del protagónico de Yolanda Ramos, la historia reparte las cargas de manera coral con un elenco completado por Cecilia Freire, Vicky Peña, Ágata Roca, Pau Durà, Abril Zamora, Alicia Falcó, David Selvas, Daniel Bayona Miller, Artur Busquets, Francesc Ferrer, Judit Martín, Nadal Bin, David Ramirez y Mirela Balic, entre otros. Además, la ficción cuenta también con colaboraciones especiales y cameos de otros intérpretes.