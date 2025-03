El spin-off de "Friends", "Joey", se puede ver gratis 21 años después de su lanzamiento

Más de dos décadas después de su estreno, "Joey", la serie derivada de la icónica comedia "Friends", ha llegado finalmente al mundo del streaming de forma gratuita, aunque con una importante salvedad. Para sorpresa de muchos, los dos primeros episodios de la serie protagonizada por Matt LeBlanc ya se pueden ver en el canal oficial de YouTube de "Friends". Este movimiento marca la primera vez que la serie está disponible para su transmisión en línea.

Lanzada en 2004, justo después del final de las diez temporadas de "Friends", "Joey" seguía las andanzas de Joey Tribbiani (interpretado por Matt LeBlanc) en su traslado a Hollywood en busca de consolidar su carrera como actor. La serie, que se emitió durante dos temporadas entre 2004 y 2006, no logró el mismo éxito arrollador que su predecesora y fue finalmente cancelada debido a los bajos índices de audiencia. De hecho, ocho episodios de la serie nunca llegaron a emitirse en la NBC en Estados Unidos, aunque sí se transmitieron internacionalmente a través de otros canales.

Los dos episodios inaugurales que ahora se pueden disfrutar de forma gratuita en YouTube son el episodio piloto y el segundo, titulado "Joey y el estudiante". Sin embargo, para aquellos que se enganchen a estas primeras entregas, la noticia no es del todo alentadora. Tal como informa "Deadline", esta es la primera vez que la serie se transmite en línea, lo que implica que, por el momento, no se podrá acceder al resto de los episodios a través de esta vía. Esta inesperada llegada de "Joey" al streaming gratuito plantea interrogantes sobre el futuro de la serie en el panorama digital. Mientras tanto, la serie madre, "Friends", se encuentra disponible para su transmisión en la plataforma Max. Esto ha llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que, en algún momento, Joey pueda reunirse con Friends en el mismo canal de streaming.

La decisión de ofrecer los primeros episodios de Joey de forma gratuita en YouTube podría interpretarse como una estrategia para reavivar el interés en el personaje de Joey Tribbiani y, quizás, allanar el camino para una futura disponibilidad más completa de la serie en alguna plataforma de pago. No obstante, por ahora, los fans solo pueden disfrutar de un breve reencuentro con el entrañable Joey en sus aventuras californianas.

La noticia de la disponibilidad de Joey llega en un momento en que la nostalgia por "Friends" sigue muy viva. Recientemente, GamesRadar+ entrevistó a David Schwimmer, quien interpretó a Ross Geller en Friends, sobre su papel en "Goosebumps: The Banishing". Durante la conversación, Schwimmer reflexionó sobre la perdurable popularidad de la comedia, describiendo cómo le resulta "realmente conmovedor" escuchar a fans contar cómo la serie les ha ayudado en momentos difíciles. "Lo que realmente significa para mí", comentó Schwimmer, "es cuando me encuentro con alguien en la calle y me dice: 'Solo quiero que sepas que estaba pasando por un momento muy difícil, estaba en el hospital', lo que sea. 'Y lo que me mantuvo en pie fue ver Friends'. Que alguien a quien no conozco se me acerque y me diga que algo que hice hace 30 años le ayudó a superar esa mala racha es simplemente... realmente conmovedor, y me siento muy agradecido". Estas palabras de Schwimmer subrayan el profundo impacto cultural que "Friends" sigue teniendo en la audiencia, incluso décadas después de su finalización.

La incursión de Joey en el streaming gratuito no es un caso aislado en el canal de YouTube de Friends. Los aficionados también pueden encontrar disponibles de forma gratuita todos los episodios de uno de los mejores programas de televisión de "Pokémon". Además, los tres primeros episodios de la aclamada serie de "Star Wars, Andor", también estuvieron disponibles de forma gratuita antes del estreno de su segunda temporada. Incluso la primera temporada completa de la intrigante serie "Severance" se puede ver sin costo alguno en YouTube. Estas ofertas de contenido gratuito sugieren una estrategia por parte de los estudios y plataformas para atraer a nuevos espectadores y promocionar sus catálogos más amplios.