'Supervivientes 2023': Carlos Sobera anuncia problemas en las votaciones y Manuel Cortés carga contra la organización

‘Tierra de Nadie’ , la entrega de todos los martes que presenta Carlos Sobera y que analiza lo recientemente ocurrido en ‘Supervivientes 2023’, protagonizó en su última gala momentos bastante tensos. Al comienzo del programa, el presentador tomaba la palabra para hablar sobre uno de los temas comentados en redes: las irregularidades detectadas por parte de Mediaset sobre las votaciones a través de la APP Mitele.

''Hoy queremos comenzar el programa con esta importante noticia que además es de última hora. En estas últimas 24 horas hemos detectado irregularidades en el sistema de votaciones de carácter tecnológico y completamente ajenas a Mediaset. Por lo tanto, en un ejercicio máximo de responsabilidad se anula la votación gratuita abierta desde el pasado jueves’’, eran las palabras que salían de la boca de Sobera.

‘’Los nominados se mantienen, pero hoy no habrá ceremonia de salvación. El jueves se abrirá una nueva votación y os daremos en este sentido nuevos detalles para que podáis asistir a ella. Lógicamente la votación es con los mismos nominados. No varían, es decir, los nominados siguen siendo los mismos, es decir: Artur, Bosco y Adara, continuaba informando y recordando el conductor de Telecinco.

‘’Esto es lo que tiene la tecnología amigos. Cuando se usa bien, pues bien, pero hay algunos que se empeñan en usarla mal y surgen problemillas. Pero bueno, estamos en el camino de solucionarlos’’, concluía. De esta manera habrá que esperar al jueves para ver quien es el siguiente expulsado el cual saldrá de la manera tradicional, a través de llamadas y mensajes de texto.

Después de informar de estas irregularidades, el plató de ‘Supervivientes’ recibía a Alma Bollo, la décima expulsada del concurso. Bollo, al igual que todos los compañeros expulsados, tuvo la oportunidad de ver grabaciones de su paso por Honduras y debatir sobre los distintos enfrentamientos que ha tenido con algunos de sus compañeros. Tras visionar las imágenes, Alma se enfrentaba a su primaIsa Pantoja, y pareja de Asraf Beno, llegándose a reprochar falta de humildad.

Alexia Rivas, colaboradora del programa intervino, junto a Carmen Borrego, para criticar la actitud que la pequeña del clan Bollo ha tenido en el concurso. Estas críticas hacia Alma hicieron que Manuel Cortés estallara y saliese en defensa de su hermana. ‘’Aquí han habido, todos, muchísimas peleas y las únicas que importan son las broncas de los hermanos Bollo con el novio de Isa Pantoja. Lo que no se ven son los momentos que aun estando peleados con Asraf hemos convivido como buenos supervivientes. ¡Ya está bien!’’, soltaba ante las cámaras.

Manuel Cortés cuestionando los vídeos de 'Supervivientes 2023' Mediaset

Sobera al ver el brote de Cortés quiso aclarar las cosas antes de que el programa acabase. ‘’Vamos a aclarar una cosa. Aunque todo el mundo se está dejando la piel en el concurso, uno son de un color y otros son de otro. No todo el mundo está a gusto con lo que se comenta de él y lo que pasa. No existe ningún sesgo por parte de nadie y no olvidemos que todos los que están, incluido yo, son profesionales y por lo tanto no se les puede faltar el respeto’’, concluía el de Baracaldo.