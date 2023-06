Los reproches de Isa Pantoja a su prima Alma Bollo en el plató de 'Supervivientes 2023': ''Eres muy soberbia''

El regreso de Alma Bollo a España tras convertirse en la décima expulsada del reality de Telecinco, 'Supervivientes 2023',ha sido uno de los más esperados por los telespectadores. La exconcursante pisaba el plató donde no solo su hermano y madre la esperaban sino también su prima, Isa Pantoja, pareja del concursante Asraf Beno. La pequeña del clan Pantoja mostraba sus ganas de reencontrarse con su prima para aclarar cuentas pendientes, especialmente por el comportamiento de Bollo hacia su chico. ‘’Ha habido ciertas actitudes hacia Asraf que no me han gustado nada’’, le decía Isa tras saludarla y darle la enhorabuena por su concurso. ‘’¿Y las de Asraf hacia nosotros te han gustado todas?’’, le respondió Bollo.

Isa Pantoja al escuchar esta respuesta le dijo a su prima que no sabía que había ocurrido pero que las imágenes emitidas a lo largo del concurso no mentían. ’’¿Entonces mentimos 17 personas?’’, le devolvía Alma a su prima. ‘’Perdona, ¿Asraf te ha insultado por detrás, te ha chillado, a la cara cómo tú has hecho con él?’’, le rebatía Isa P.

‘’Sí. De hecho esas imágenes vienen porque él me dice que yo me siento en un Deluxe a vender de mi familia’’, le volvía a responder la pequeña de la familia Bollo dejando a su prima sin una respuesta firme excusando que su chico le dijo eso porque estaban hablando de la familia. Momentos más tarde, la colaboradora que en su día discutió con Raquel Bollo porque su primo la había nombrado, salía en defensa de su chico alegando que ‘’ no vayamos a ser hipócritas que aquí todo el mundo hemos hablado de la familia’’. la ex concursante al escuchar estas palabras no dudó en dejarle claro que ‘’el primero en meter a la familia fue su chico’’.

Tras dedicarse estos reproches y tener que mediar Carlos Sobera para poner paz entre ambas, la propia pareja de Asraf le echó en cara a la ex superviviente su comportamiento en ese momento. ‘’Demasiado soberbia, tienes que demostrar la humildad", espetaba de golpe Isa. "Soberbia no, cansada. La humildad la tenéis que demostrar tú y tu novio. No me voy a callar más porque no es justo", concluía la recién llegada de Honduras.