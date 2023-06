Alma Bollo lanza un dardo a Isa Pantoja tras las discusiones con su madre, Raquel Bollo, en 'Supervivientes 2023': ''Me parece un circo''

La expulsión de Alma Bollo del concurso de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’ ha hecho que los concursantes que aún quedan en las islas hondureñas se pregunten qué está pasando fuera, incluida la propia Bollo. El pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ era el propio presentador del espacio y de Mediaset, Ion Aramendi, quien se ponía en contacto con la ex participante para saber cómo se sentía además de mostrarle acontecimientos que han ocurrido en el plató mientras ella se enfrentaba a toda clase de situaciones extremas y salvajes.

Entre estos acontecimientos se encontraban los cruces de reproches entre su madre, Raquel Bollo, y su prima, Isa Pantoja, pareja de Asraf Beno. ‘’Alma en tu concurso tú siempre has dicho que nunca te has callado nada, siempre has sacado la cara por ti y por tu hermano cuando se trataba sobre todo de Asraf. En plató, tu madre y tu prima Isa tampoco se han guardado nada’’, comenzaba a decir el presentador antes de ponerle los vídeos.

Tras escuchar las imágenes donde Raquel Bollo e Isa Pantoja han protagonizado bastantes rifirrafes, la ex concursante quiso ser clara. ‘’Lo que he escuchado me parece que está todo fuera de lugar. Lo que ella dice del pack, quiero decirle a Isa que el primero que habla de un pack es Asraf. El primero que saca a la familia es Asraf y te lo pueden decir los demás concursantes. Cuando llegue a España hablaré'', comenzaba a decir la ex concursante.

''No sé qué es lo que habrá pasado pero probablemente. Ha jugado un papel de victimización y al final la pena vende mucho y eso es lo que siento… pero no quita que sea un gran superviviente. Yo aquí no he metido a la familia. Desde el minuto uno quien mete a Isa en este concurso es Asraf y quien habla de la familia es Asraf. Al final cuando tú hablas todo el mundo tiene derecho a réplica’’, continuaba diciendo.

Minutos más tarde, la organización del programa quiso que tanto Alma como Isa hablasen. ‘’Tu madre os ha defendido y yo a Asraf, esto es la realidad, no hay 'show' ninguno. Es una cosa que vosotros habéis vivido allí y nosotros hemos estado defendiendo nuestras posturas. Voy a esperar a que vengas a plató para que lo puedas ver todo para poder hablar y lo único que he mantenido hasta hoy sobre tu concurso es que no he entendido algunos comportamientos tuyos hacia Asraf", comenzaba diciendo la pareja de Beno.

"Es algo que vivimos aquí, que no vivís allí. Sabes perfectamente cómo es esto, no todas las sensaciones que tenemos aquí se trasladan allí. Ya te dije en su momento que lo que yo tuviese con Asraf era con él, entiendo que es tu pareja y a mí madre porque somos sus hijos", decía la reciente expulsada añadiendo que no sabía a qué comportamientos se refería su prima.

Antes de acabar, Alma quiso dejar claro que lo que había visto le parecía desmesurado además de dejarle claro a su prima que los problemas que haya habido prefiere hablarlos fuera de un plató. ‘’Yo solo quiero llegar a casa, estar con los míos. Y estoy muy orgullosa de dónde he llegado, de lo que he hecho y si este era el precio que yo tenía que pagar para llegar a la final os doy gracias por haberme sacado a estas alturas porque lo que he visto me parece un circo en el cual yo no voy a entrar. Lo que tenga que hablar contigo lo haré como lo he hecho siempre, yo no me voy a pelear con nadie de mi familia en un plató", zanjaba.