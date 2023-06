'Supervivientes 2023' ya tiene fecha de cierre final

‘Supervivientes 2023’ está a las puertas de su gran final. Tras la expulsión de Alma Bollo el pasado jueves 8 de junio, el reality de Telecinco cuenta ya con cinco concursantes a la espera de eliminar a uno más para luchar por llegar al podium y hacerse con los 200.000 euros de premio.

El 2 de marzo de 2023 daba comienzo la edición más extrema y salvaje. Abandonos voluntarios y médicos, nuevas incorporaciones, pruebas de líder y recompensas, expulsiones disciplinarias, discusiones, llantos, fantasmas del pasado; han tenido lugar en los 101 días que el concurso lleva en antena. La edición de 2023 a pesar de no tener unos índices elevados de audiencia si se ha convertido en la más comentada en redes sociales. Tanto es así que además de causar toda clase de opiniones, incluidas las de gente como Mercedes Milá quien dejó clara su postura sobre el concurso que están haciendo Adara Molinero y Asraf Beno, hay quienes quieren saber cuándo acabará el reality de Mediaset.

El pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ el presentador, Ion Aramendi, conectaba con la última expulsada que aún se encontraba en tierras hondureñas. Haciendo un repaso y balance del concurso de Bollo fue la propia ex superviviente quien dejó entrever cuando sería el día de la gran final.

‘’Ya terminando mi aventura. Ahora estoy mejor que estos días atrás y deseando llegar a España y ver a los míos'', comenzaba a decir la décima expulsada para confesar que cambiaría de su concurso. ‘’Me arrepiento de entrar en discusiones que no tenía que haberlo hecho, de no haberme controlado. No me merecía salir a estas alturas, me merecía llegar más lejos… Estoy fuera pero hay personas que han votado para que siga dentro y al final mi aventura ha tenido que terminar y terminó. No estoy resentida pero te jode salir a una semana de terminar’’, espetaba la pequeña del clan Bollo.

Con esta declaración se afirma que ‘Supervivientes 2023’ cerraría las puertas de esta edición el próximo jueves 22 de junio. Lo que aún no está por confirmar es si el presentador de los jueves, Jorge Javier Vázquez, estará presente en la gran final ya que hace un par de semanas informó en sus redes sociales que necesitaba retirarse un tiempo de la televisión ya que su cuerpo le pedía descansar.