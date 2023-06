Susanna Griso: "Paz Padilla nos ha metido en un reto viral de esos tontos"

Susanna Griso confesó este viernes en "Espejo Público" su participación en un vídeo viral con otros famosos después de que se haya hecho público. Ha sido un colaborador el que ha levantado la liebre y la periodista ha acabado por desvelar que fue una idea de Paz Padilla.

"¿Por qué vemos a Susanna Griso cantando junto a varios famosos? he desgranado este vídeo…", comenzó diciendo Diego y dio paso al vídeo en el que se ve a varios rostros conocidos en un restaurante de Madrid. En total, 13 personajes públicos entre los que se encuentran José Mota, Santiago Segura, Florentino Fernández, Susanna Griso, Poty, Nacho Abad y Paz Padilla, entre muchos otros.

"Era un reto viral de esos tontos… que Paz Padilla nos ha metido… había que aguantar la risa y era muy complicado…", explicó Griso. En el vídeo se puede ver que tras la comida, todos se han puesto a un lado de la mesa y han empezado a grabar el reto: imitar el famoso vídeo viral en TikTok, conocido con el hashtag #familyoperachallenge. Todos los que salen en las imágenes deben entonar un estrofa de una opera mientras sus compañeros aguantan las carcajadas.

La presentadora dio más datos llegado el momento de explicar lo sucedido: "Coincidimos un grupo de amigos muy ecléctico en una comida, es que sino no van a entender nada, con la mala suerte de que entramos en un restaurante y a mí me dicen está Iñigo Onieva celebrando su cumpleaños aquí al lado… digo no puede ser… en el mismo restaurante… Paparazzi… en la puerta los que queráis… Aquí fue Paz Padilla que dijo vamos a hacer un reto viral… digo que no se viralice…", narró mientras los colaboradores le echaban en cara su reticencia a cantar: "Y Susanna no ha querido cantar nunca, es la cláusula para ir a Papasapalabra…".

Para zanjar el tema Susanna quiso hacer partícipes a los colaboradores de que en aquel momento "estoy haciendo un esfuerzo enorme para no reírme", y que finalmente "No hablé con Iñigo".