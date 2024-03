Las televisiones se vuelcan con el 8-M

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y entre marchas en uno y otro sentido, las televisiones se vuelcan por compartir los valores de esta fecha con programaciones especiales que van desde iniciativas artísticas, campañas y programación especial de cine y series. Aquí desgranamos las apuestas de cada uno de los medios para este 8 de marzo de 2024.

Atresmedia ha lanzado una nueva campaña para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se estrenó este lunes y permanecerá en emisión hasta hoy. El Grupo audiovisual español líder quiere celebrar el 8M reivindicando el reconocimiento a la mujer más allá de influencias, logros, estatus, aspiraciones: el valor de la mujer, sea como sea; sea como quiera ser. En el spot aparecen conocidas presentadoras del Grupo y personajes femeninos de diferentes series de Atresmedia, mostrando a mujeres de todo tipo para celebrar este Día Internacional de la Mujer.

Una reivindicación de todas las mujeres. Porque, con frecuencia, parece que la mujer necesite alcanzar un gran logro para ser valorada y reconocida. La nueva campaña de Atresmedia reivindica a todas: a las que alcanzan sus sueños y sus metas y también a las que no. A las que son referentes y a las que no. A las que rompen moldes y barreras y a las que no. Las que son iconos y a las que no. Un reconocimiento a todas las mujeres porque la igualdad será igualdad cuando una mujer no tenga que demostrar continuamente su validez. Atresmedia es el grupo audiovisual preferido por el público femenino: cada día, más de 10 millones de mujeres conectan con los contenidos de Atresmedia. Por eso este 8M, Atresmedia es donde estamos todas.

La campaña se emitirá a través de todos los canales de Atresmedia TV -Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries-, Atresmedia Radio -Onda Cero, Europa FM y Melodía FM-, así como en los perfiles de redes sociales de la compañía. La campaña está desarrollada desde la Dirección de Marketing Corporativo de Atresmedia.

COSMO

Marzo, mes de la mujer

La igualdad de género sigue siendo el mayor reto global en materia de derechos humanos según las Naciones Unidas. Por eso el 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha todavía necesaria para visibilizar la lucha de las mujeres por una igualdad real y reivindicar que todas puedan ejercer libremente sus derechos. Como parte de su compromiso social, COSMO se suma un año más a esta celebración con dos inspiradoras campañas de concienciación, nuestro clásico 8 ilustraciones para el 8M y Conversaciones sobre Mujer y Deporte; además de una programación especial durante todo el mes.

8 ilustraciones para el 8M

En honor al 8 de marzo, COSMO realiza un proyecto singular en el cual 8 prestigiosas ilustradoras colaboran de manera conjunta para crear un póster original conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. El año 2024 marca el cuarto año consecutivo en el que reunimos a 8 mentes creativas. A través de mensajes personales y completa libertad creativa, estas artistas plasman la esencia de esta fecha significativa con su profundo contenido reivindicativo. El objetivo de este proyecto colaborativo es que cada uno/a de las artistas trabaje con total libertad interpretando el 8M desde su personal estilo, de manera que los carteles muestren la diversidad de sus mensajes. De esta forma los carteles muestran una inmensa capacidad para pensar, expresar e imaginar nuevos mundos posibles y narrativas emancipadoras.

Cada una de estas creadoras representa una corriente distinta del mundo de la ilustración lo que nos ayuda a abrir nuevos debates y conversaciones alrededor de esta fecha, al mismo tiempo que establecemos vínculos imperecederos con el mundo de la cultura y el arte a través de insignes creadoras. Esta selección de ocho carteles conmemorativos por año constituye una valiosa colección expositiva diseñada para fomentar la concienciación y la educación en valores. La intención es convertirla en una muestra itinerante que recorrerá diversos centros culturales públicos en toda España. Actualmente contamos con una colección de 32 obras originales creadas por 29 artistas comprometidos con el proyecto.

Las 8 artistas que participan en el proyecto en 2024 son Beatriz Ramo (Naranjalidad), Carmen Segovia, Helena Pérez, Isabel Muguruza, Lara Lars, Laura Agusti, Sonia Alins y Violeta Noy. Reconocidas a nivel nacional e internacional por sus contribuciones en Penguin Books, The Financial Times, National Geographic, Vogue, The Daily Telegraph, BBC, Correos, Google y el Museo Thyssen, estas creadoras aportan su perspectiva única sobre el feminismo, dando vida a una colección de obras inigualable que refleja sus preocupaciones y destaca esta causa.

Las 8 creadoras que formaron parte de este proyecto también participaron en una serie de entrevistas donde comparten su proceso creativo, las razones que las motivaron a sumarse a esta campaña, y explican por qué consideran crucial seguir luchando por la igualdad. Todas estas conversaciones estarán disponibles para su visualización en la página web y las redes sociales de COSMO, entre ellas en Youtube. Además, todos los pósteres están accesibles en alta resolución en el sitio web de COSMO, brindando la oportunidad a cualquier persona interesada de descargarlos, imprimirlos y disfrutar de ellos.

Conversaciones sobre Mujer y Deporte

Cada año COSMO utiliza su posición como medio de comunicación para reivindicar el Día de la Mujer, señalar las desigualdades que todavía existen e iniciar nuevas conversaciones alrededor de esta fecha. El deporte es uno de los ámbitos que, por desgracia, más discrimina a la mujer. La tremenda diferencia de trato, oportunidades, premios, inversión, alimentación, fisioterapeutas o equipaciones que reciben mujeres y hombres ha sido contabilizada y denunciada en multitud de ocasiones hasta el punto de que todos los expertos coinciden en que el deporte como institución está diseñado por y para ellos.

Apenas el 1% de los patrocinios comerciales se destina al deporte femenino. Los estudios reflejan que los deportes femeninos solo obtienen el 5% de cobertura mediática y que el 43% de las adolescentes considera que no tiene suficientes modelos femeninos de conducta. Un estudio revela que el 70% de las adolescentes abandonan el deporte por la vestimenta que deben utilizar porque se sienten sexualizadas. Las deportistas son discriminadas desde que son niñas en edad escolar hasta que alcanzan la categoría de deportistas profesionales y de élite. Entrenadoras, árbitras, técnicas, médicas, directivas o periodistas deportivas sufren el mismo machismo y trato discriminatorio. Pero este verano la Selección Femenina de Fútbol, flamante campeona del Mundo, dijo se acabó, sacudiendo tanto el mundo del deporte como a toda la sociedad española.

Para hablar de todo esto en Conversaciones sobre Mujer y Deporte hemos reunido a la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, ganadora de tres anillos de la WNBA y miembro del Salón de la Fama de la FIBA desde el año 2023; la nadadora sincronizada Gemma Mengual, ganadora de 17 medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce entre campeonatos del Mundo, Europeos y Juegos Olímpicos; la boxeadora Joana Pastrana, triple campeona del mundo y cuatro veces de Europa; la karateka Sandra Sánchez, ganadora de tres medallas en el Campeonato Mundial de Karate y siete medallas en el Campeonato Europeo; la triatleta paralímpica Eva Moral, bicampeona de Europa de triatlón, dos veces bronce mundial y bronce paralímpico en Tokio; y la icónica periodista deportiva Paloma del Río.

COSMO emitirá fragmentos de todas estas entrevistas en el canal coincidiendo con el 8 de marzo, y las publicará en su web y redes sociales, entre ellas en Youtube.

COSMO dedica su programación al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer:

Emisiónde la miniserie Nolly (15:30 horas), donde Helena Bonham Carter interpreta a la estrella de la televisión Noelle Gordony estreno de la película Emily (22:00 horas), biopic imaginado sobre la célebre escritora de Cumbre borrascosas Emily Brontë. Además, el 10 de marzo a las 22.00 horas COSMO estrena Mismatch T2, exitosa serie policiaca francesa sobre dos hermanas, una policía y una jueza, condenadas a trabajar juntas y entenderse.

RTVE

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo, RTVE despliega un amplio abanico de contenidos dedicados a la igualdad, que pondrán especial énfasis en el camino que aun queda por recorrer. A través de todos los géneros y en todos sus canales, la Corporación extiende su programación por el 8M a lo largo de todo el mes de marzo.

Jornada del Observatorio de Igualdad

Este mes la Corporación recupera la campaña de Objetivo RTVE en la que tres mujeres recuerdan los desafíos pendientes por la igualdad en sus respectivas profesiones. Bajo el lema ‘8M Día de la Mujer. El camino por recorrer’, los informativos de RTVE se volcarán con la igualdad la próxima semana. Los Telediarios realizarán reportajes en profundidad sobre el cumplimiento de las leyes de igualdad y la protección de las víctimas de violencias machistas, y sobre la normativa laboral. Un despliegue que se amplificará en la red de corresponsalías, los Centros Territoriales y el Canal 24 horas, con especial cobertura a las manifestaciones del día 8.

Este sábado, ‘Informe Semanal’ emitirá el reportaje ‘Mujeres al mando’. El domingo 4, ‘Objetivo Igualdad’ estudiará los huecos legales que permiten que España esté a la cabeza de Europa en la trata de mujeres. El martes 5, ‘Documentos TV’ emitirá ‘Mujeres en la Iglesia’; y otros programas como ‘Agrosfera’, ‘En lengua de signos’ y ‘Parlamento’ dedicarán también contenidos al 8M.

Radio 3 incluirá contenidos, como los especiales de ‘Que parezcaun accidente’, que estrenará la edición en vinilo de ‘Cantando a las poetas del 27’, y sobre el Festival Granada 100% mujer. Y los informativos de RNE ofrecerán reportajes sobre la mujer en el mundo rural. RTVE Noticias se ha volcado con contenidos especiales a lo largo de la semana. La situación de las mujeres en las cárceles; cómo afecta a la dignidad de las mujeres el porno sintético; las desigualdades económicas, o la relación entre maternidad y renta serán algunos de los enfoques. Deportes RTVE profundizará en los hitos de un año histórico para la lucha por la igualdad. Y el 8M se podrá seguir con la última hora y el minuto a minuto de las manifestaciones en RTVE.es.

‘Amparo Muñoz, la mujer que dijo no’

El sábado 9 de marzo, La 1 ofrecerá una noche especial dedicada a Amparo Muñoz. Comenzará con el estreno del documental ‘Amparo Muñoz, la mujer que dijo no’, que desvela las razones que llevaron a la única Miss Universo que ha habido en España a ser la primera mujer de la historia que renunció al título. A continuación, Alejandra Herranz moderará un debate con intérpretes, periodistas, escritores, colectivos de mujeres y estudiantes en el que se abordarán las estructuras de poder a las que tuvo que enfrentarse Amparo Muñoz, una mujer que se rebeló contra el sistema y se convirtió en una adelantada a los movimientos #MeToo y #SeAcabó.

Cine y documentales en La 2

La igualdad y la mujer serán protagonistas de numerosos espacios de cine y documentales de La 2 durante este mes. Todos los sábados de marzo se están emitiendo en ‘El cine de La 2’ títulos dirigidos por mujeres o con un gran protagonismo del universo femenino: ‘A tiempo completo’ (sábado 2), ‘Nomadland’ (sábado 9), ‘El acontecimiento’ (sábado 16), ‘Hava, Maryam, Ayesha’ (sábado 23) e ‘Hive (Colmena)’ (a las 00:00 horas, sábado 30). El lunes 4, ‘Días de Cine Clásico’ se une a la programación del 8M con ‘Yentl’. Y en el apartado de cine nacional destaca el especial de ‘Historia de nuestro cine’ del viernes 8, grabado durante el Festival de Málaga, con las películas ‘Heroína’ y ‘La dama boba’.

Además, este domingo ‘Imprescindibles’ estrena ‘Fernanda y Bernarda’, sobre la historia de dos cantaoras gitanas, y el domingo 10, ‘El viaje de una estrella’, retrato de la rompedora fotógrafa Ouka Lele. El miércoles 6, ‘Documáster’ ofrecerá ‘Mujeres sin censura’, ‘Elena Francis, la primera influencer’ y ‘Leonora Carrington y el juego surrealista’. ‘Saber y ganar’ se suma el viernes 8 con un programa con un amplio protagonismo femenino en campos muy variados. El domingo 10, ‘Repor’ se fijará en las mujeres en la cárcel y cómo se conjuga su condena con la maternidad. Y durante toda la semana, ‘Culturas 2’ ha recibido a protagonistas femeninas, como Karmele Jaio, Celia Rico, Lola Herrera, Marina Carmona, The Producers, Tori Sparks y Ketekalles.

RTVE Audio estrenará el podcast de cuatro capítulos ‘Algo habrás hecho’, que analiza cómo el machismo ha afectado a las mujeres en su comportamiento, su libertad sexual, su cuerpo o sus relaciones. El podcast es un transmedia de la web ‘Cómo el machismo marcó nuestra adolescencia’, que RTVE lanzó con motivo del 8M de 2023. El 6 de marzo se publicaron los dos primeros episodios, y los episodios 3 y 4 se publicarán el 13 y el 20 de marzo.

Clan por la igualdad Durante todo el mes de marzo, Clan se vuelca en la igualdad entre niñas y niños a través de piezas dirigidas a los más pequeños, con mensajes de mujeres en sus puestos de trabajo, y videoclips de ‘Lunnis de Leyenda’ sobre como Marie Curie, Rosario Weiss o Clara Campoamor. Además, el viernes 8 de marzo ofrecerá capítulos de series con protagonistas femeninas y en ‘Aprendemos en Clan. El Debate’ se hablará sobre el reparto de las tareas domésticas.

Canal Extremadura se vuelca con la semana de la mujer

El viernes, 8 de marzo, a las 09:10 horas desde Primera Hora, Javier Trinidad entrevista en directo a la secretaria de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez. Una entrevista que se complementa con la entrevista a la socióloga Maite Egoscozábal, de la asociación Yo no renuncio, donde explicará el cambio social respecto a la igualdad y la corresponsabilidad. Los servicios informativos de la radio pública extremeña realizan coberturas especiales durante toda la semana entre lo que cabe destacar el informativo Última Hora, que retrasmite el Acto Institucional de la Asamblea de Extremadura el 7 de marzo.

Los destacados de la radio

El sol sale por el oeste dedica parte de su programación semanal a contenidos específicos relacionados con la mujer: tertulias, actos, debates y reportajes como el dedicado al significado del 8-M donde ciudadanos anónimos cuentan su particular visión sobre este día; el relacionado con las nuevas masculinidades con la ayuda del Colectivo Cala y una serie de entrevistas con mujeres protagonistas en sus ámbitos laborales. Iguales se realiza desde el Instituto Bárbara de Braganza de Badajoz para conmemorar el 8M, donde el alumnado del módulo de Igualdad de Género realiza el programa junto a Luz Carmen Herrera. El 8 de marzo a las 21:05 horas.

La mañana del sábado 9 de marzo se cierra con los especiales de Entre palos y quejíos, 09:05 horas y Diario de una madre de provincias desde las 11:05 horas. El programa Entre palos y quejíos, con Laura Zahínos, se dedica a la figura de la artista pacense Rosa Morena, pionera del flamenco pop dentro y fuera de España y Diario de una madre de provincias, de María Hurtado, habla sobre las propuestas y perspectivas del futuro que están incluidas en el informe Mujeres, trabajos y cuidados del Consejo Económico y Social de España.

Extremadura Noticias

Los informativos de Canal Extremadura Televisión abordan temática especializada y, en determinados casos, tabúes, como la primera menstruación, la sumisión sexual en la pornografía o el machismo en la medicina y en las investigaciones científicas. También se tratarán las profesiones que son eminentemente masculinas y la implantación de planes de igualdad en la región.

La programación especial se complementa con un coloquio intergeneracional entre dos mujeres, con una diferencia de edad de 35 años, para hablar de sus distintas experiencias en torno al sexo en Ahora Extremadura el martes 5 de marzo; el jueves 7 de marzo a las 22:15 horas Beatriz Mariño prepara una entrevista en profundidad a la galerista y coleccionista alemana Helga de Alvear y el plató de Extremadura Noticias 2 sale a la calle el 8 de marzo desde las 20:30 horas de la mano de la periodista Luz Carmen Herrera, desde la Plaza de España de Mérida. Canal Extremadura emite la Vuelta Ciclista a Extremadura, considerada un evento relevante en la región que potencia, además, el turismo y la cultura. Una apuesta del medio de comunicación público regional por la “igualdad efectiva” que coloca a Extremadura en el mapa deportivo.

La femenina comienza el 8 de marzo a las 14:00 horas, desde el municipio cacereño de Nuñomoral y finaliza en Coria; para continuar el 9 de marzo desde las 13:50 horas desde Trujillo, ultimando en el Alto de Pico Villuercas. La tercera y última etapa se desarrollará en Zafra a partir de las 10:50 horas del 10 de marzo. Las etapas se pueden seguir desde canalextremadura.es y las dos últimas también desde Canal Extremadura Televisión.

Durante toda la semana, desde las 21:30 horas en "Atrápame si puedes" se introducen preguntas relacionadas con mujeres relevantes de nuestra historia, personajes de ficción, empresarias o artistas musicales, entre otras. El 7 de marzo, a las 22:20 horas en Muévete se habla de la obra ‘Del Grito a la palabra’, dirigida por Ana García e interpretada por Paca Velardíez. La obra narra en primera persona la propia vivencia de la actriz como víctima de violencia de género. Con esta representación quieren hacer una labor de divulgación y concienciación sobre la violencia machista.

A partir de las 22:55 se emite el corto documental “Herederas”, escrito, dirigido y producido por la extremeña Silvia Venegas.

El 8 de marzo, en Territorio Extremadura a las 14:55 horas se conmemora el Día Internacional de la Mujer poniendo en valor a las mujeres extremeñas de los pueblos, para contar sus iniciativas y proyectos, para darles voz y volver a demostrar la enorme importancia de las mujeres rurales. Psicología, fisioterapia, nutrición o logopedia son algunas de las disciplinas profesionales a las que pueden tener acceso en Talarrubias, gracias a más de 10 mujeres que se han unido para acercar estos servicios al mundo rural y se da a conocer el grupo de mujeres de cuatro pueblos diferentes que pertenecen a la comarca de Zafra Río Bodión unidas por el teatro.

En Conexión Extremadura sale a la calle el viernes, 8 de marzo para estar en varias manifestaciones que ese día tendrán lugar para reivindicar los derechos de la mujer. Desde plató contamos con varias entrevistas con referentes como Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional Arte Romano, o Elsa Tortonda, cantante que a sus 19 años está triunfando en todo el mundo. Pero, además, durante la semana acuden más protagonistas al programa, como la chef extremeña María José Rodríguez, como emprendedora rural, o Lourdes Vega, científica extremeña radicada en Abu Dhabi y que se mantiene en la élite internacional en el mundo de la ciencia, como una de las mayores expertas del mundo en dióxido de carbono.

El sábado, 9 de marzo, en La besana en verde, hablarán con la presidenta de FADEMUR para analizar la situación de la mujer en el sector agropecuario, desde las 12:55 horas. Hacen especial hincapié en Escúchame! a las 12:00 horas por la trayectoria profesional y personal de una mujer con discapacidad que es todo un ejemplo de empoderamiento: Josefa Pozo, directora de la agencia de la ONCE en la capital extremeña.

Informe Extremadura hace un recorrido a partir de las 22:20 horas por una serie de empresas extremeñas que pasaron “de padres a hijas”: negocios que junto al cambio generacional vivieron también un cambio de género en su dirección.

Canal Sur

Canal Sur se vuelca un año más con la conmemoración del Día de la Mujer y ha preparado una programación especial que ha arrancado este domingo 3 de marzo y se prolongará hasta el domingo 10 en Canal Sur Televisión, Andalucía Televisión, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información y que también tendrá su reflejo en la plataforma bajo demanda CanalSur Más, haciéndolos accesibles en todo el mundo y en las redes sociales corporativas bajo la etiqueta #8MCanalSur. El 8M impregnará de forma trasversal los contenidos de la parrilla, tanto programas como informativos, con reportajes, entrevistas y monográficos, así como con la emisión de largometrajes.

En televisión y radio se emitirán además promociones específicas donde se da voz a niños/as y jóvenes de colegios andaluces que hablarán de los logros de la mujer y de las dificultades a las que se enfrenta. El día 8 de marzo los informativos de Canal Sur Televisión, tanto los autonómicos como las desconexiones provinciales, harán un seguimiento de los actos que se celebren en Andalucía. El programa matinal “Despierta Andalucía” contará con tertulianas para analizar la actualidad y entrevistará a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. En el prime time los distintos programas también se dedican a la mujer. En "Gente Maravillosa", conducido por Toñi Moreno, una cámara oculta protagonizada por Cristina Silva dará pie para reflexionar sobre el machismo.

"La Tarde, Aquí y Ahora", espacio encabezado por Eva Ruiz y Juan y Medio contará con una invitada especial el 8M; y el programa "Hoy en día" tendrá durante el día 8 tertulianas para analizar la realidad diaria. El concurso "Atrápame si puedes" tendrá como concursantes a seis mujeres, a las que Manolo Sarria pondrá a prueba para llevarse el bote de 15.600 euros. La noche del 8M será para "El Show de Bertín", que ese viernes centrará el tema de su tertulia en las mujeres inventoras.

En el fin de semana "Tierra de Talento" pondrá en valor el sábado el papel de la mujer a través de distintas acciones. El programa "Enreda2" realizará un experimento social en la calle para visibilizar la lucha por la igualdad. "Todo Caballo" abrirá con un reportaje poniendo en valor la figura de la mujer en el mundo ecuestre. Y "Los Repobladores" tendrá como protagonista a dos mujeres.

Programas informativos

Durante toda la semana “Andalucía Directo” presentará a mujeres relevantes y su aportación a la sociedad, así como proyectos en los que ellas son protagonistas. “Tierra y Mar” ofrecerá tres reportajes sobre el papel de la mujer en el sector primario, otro sobre cooperativas agrarias de mujeres y entrevistará a una agricultora que ha hecho de la escritura también su modo de vida. “Solidarios” pondrá el acento en las mujeres y la discapacidad, dará a conocer a Clara Carrasco, una fotógrafa feminista, y presentará a la asociación cultural Renaciendo que tiene mucho que ver con el papel de las mujeres. “Espacio Protegido” también se unirá a la celebración del 8M con un reportaje sobre una profesión especial que desarrollan mujeres, ser guía de montaña.

“Los Reporteros” retratará a mujeres de distintas edades y ámbitos profesionales para ponerlas en valor y “ConCiencia” pondrá el foco en las científicas. Los programas culminarán el 10 de marzo con la emisión de un espacio producido por CanalSur Más, “Encarnación Lemus. Ellas, las mujeres modernas de España”, para la versión digital del programa “Encuentros”. Una conversación con esta historiadora e investigadora de la Universidad de Huelva que obtuvo el Premio Nacional de Historia por su trabajo sobre la Residencia de Señoritas, que a través de las cartas de las estudiantes muestran mujeres que soñaron cambiar su destino.

Andalucía Televisión emitirá de lunes a jueves un documental diario realizado por una mujer o en el que ésta es protagonista, y el viernes 8 de marzo se programarán tres contenidos. En concreto los títulos son “La madre sola”; “Carmen Dauset”; “Viudas Libres”, sobre la precursora del feminismo “Carmen de Burgos”, “La mujer morena” (la modelo pictórica de Julio Romero de Torres), “Matilde Coral”, "Mujeres de Cántico" y “Andalucía con otra mirada”, dedicado a Mariana Pineda.

Canal Sur también emitirá largometrajes con foco femenino dentro de “Una de cine”, con la proyección el 8M con el filme “Concepción Arenal. La visitadora de Cárceles”, mientras el sábado se emitirá “La mujer de la foto” en torno a la violencia de género, y el domingo llegará “María Manrique”, historia de la mujer de Gonzalo Fernández de Córdoba.

AMC NETWORKS

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, durante este mes y en especial el viernes 8 de marzo, el servicio de streaming AMC+ y los canales de televisión AMC, Canal Hollywood, XTRM, SundanceTV, DARK, Somos y Canal HISTORIA, producidos por AMC Networks International Southern Europe, ofrecen una selección de contenidos en sus parrillas con las mujeres como protagonistas. La programación consta de diferentes ciclos compuestos por más de 85 títulos lineales y más de 15 series en VOD, protagonizados por actrices de la talla de Cate Blanchett, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Sandra Bullock o Demi Moore, entre otras.

El canal de televisión AMC homenajea durante todo el día a las mujeres que han marcado la industria del cine en las últimas décadas con cintas como ‘Nomadland’ o ‘La reina Victoria’; por su parte Canal Hollywood pone en valor el papel de los rostros femeninos en la meca del cine con ‘La teniente O’Neil’ (Demi Moore) o ‘Mouling Rouge’ (Nicole Kidman). XTRM aportará su particular toque de acción con una jornada en la que las heroínas serán las verdaderas protagonistas, y DARK descubrirá a fuertes mujeres que se enfrentan al terror, con un guiño especial a los clásicos interpretados por Jamie Lee Curtis.

Asimismo, SundanceTV emite el ciclo denominado ‘Creadoras’, un espacio para reivindicar a inspiradoras cineastas. El especial incluye 15 películas y 10 series bajo demanda dirigidas por mujeres entre las que destacan ‘Dios es mujer y se llama Petrunya’ (Teona Strugar) o ‘La nueva vida de Britt Marie’ (Tuva Novotny). El canal especializado en cine español Somos ofrece durante todas las noches de marzo una selección de películas que incluye títulos como ‘Maribel y la extraña familia’ o ‘El tiempo de la felicidad’.

En el terreno de los documentales, Canal HISTORIA emite ‘Florence Nightingale, pionera de la enfermería’, una producción que descubre la vida de una extraordinaria enfermera, y ‘Amazonas: mujeres guerreras’, producción que expone la verdad tras el mito de las Amazonas. Por su parte, el servicio de streaming AMC+ ‘Cheyenne & Lola’, ‘Killing Eve’, ‘Que te den, Kevin’ o ‘Las brujas de Mayfair, de Anne Rice’

TCM

TCM quiere sumarse a esta jornada reivindicativa con una programación especial durante esa semana bajo el título "Ellas crean". Para ello ha seleccionado una serie de largometrajes que demuestran el gran talento y creatividad que tienen las realizadoras con películas de diversos géneros y temáticas, desde la comedia ácida al drama, pasando por el thriller policíaco y la ciencia ficción. Films que muestran la lucha por el derecho al voto de las mujeres o que denuncian situaciones de desigualdad racial, sexual y laboral.

Desde el lunes 4 al jueves 7 de marzo emitieron cintas como Toni Erdmann de la alemana Maren Ade, El príncipe de las mareas de Barbra Streisand, El castor de Jodie Foster, Acero azul de Kathryn Bigelow, En un mundo mejor de la danesa Susanne Bier, Mi rebelde Cookie de Susan Seidelman, Sufragistas de Sarah Gavron o Pequeña Miss Sunshine de Valerie Faris y Jonathan Dayton. Y el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, toda la programación de la jornada estará dedicada a ellas, a las mujeres cineastas, con la emisión de largometrajes como Matrix de las hermanas Lana y Lilly Wachowski, Lady Bird de Greta Gerwig, El amigo de mi hermana de Lynn Shelton, Orlando de Sally Potter, El futuro de Miranda July y Bar Bahar: Entre dos mundos, dirigida por la realizadora húngara Maysaloun Hamoud.

Con este especial, TCM homenajea y visibiliza la enorme y cada vez más importante contribución de las mujeres en el cine. Y recuerda, además, que aún quedan muchos pasos que dar para alcanzar una justa y verdadera igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el mundo del cine como en nuestra sociedad.