The CW cancela 'Gotham Knights' y le da una segunda oportunidad a 'Superman & Lois'

Desde que en el verano de 2022, Nexstar Media Group se hiciera con el 75% deThe CW, las medidas por lograr que esta cadena sea rentable han ido creciendo. El último movimiento ejecutado ha sido la renovación para una cuarta temporada de la serie ‘Superman & Lois’.El spin-off del Arrowverso protagonizada por Tyler Hoechlincomo Clark Kent y Elizabeth Tullochcomo Lois Lane continuará con una nueva entrega llena de aventuras.

Según 'Deadline', la temporada 4 de ‘Superman y Lois’ además de ser renovada tendrá unos cambios con el objetivo de ahorrar en gastos. Entre estos cambios se encuentra el número de episodios, los cuales serán 10, y un reparto reducido sin saber, aún, qué personajes dirán adiós. Así lo ha informado el presidente de entretenimiento de The CW, Brad Schwartz, quien además de mostrar su alegría por la renovación de esta serie del universo DC, también renovará ‘All American: Homecoming'.

“Estamos encantados de traer 'All American: Homecoming' y 'Superman & Lois' de vuelta a The CW. Estas series son dos de las más potentes en nuestras plataformas lineales y digitales. Y cuentan con una de las bases de seguidores más apasionadas de toda la televisión. Estamos muy agradecidos a nuestros socios de Warner Bros. Television y Berlanti Productions por su continua colaboración. Desde luego, no podemos esperar a empezar con las nuevas temporadas”.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Las medidas tomadas por la cadena para ahorrar en gastos ha supuesto la cancelación de otra serie que también entraba a formar parte de la narrativa transmedia de DC. ‘Ghotam Knights’. En marzo de 2023 llegaba esta nueva generación de héroes y antihéroes los cuales seguían el legado de Bruce Wayne quien murió asesinado a manos de Ra's al Ghul. A pesar de que las audiencias con respecto a los nuevos superhéroes no eran tan malas, la cadena ha decidido poner punto y final a esta nueva saga. Para los fans esto ha supuesto una triste pérdida audiovisual, podrán volver a disfrutar de la única temporada, además de ‘Superman & Lois’ y ‘All American: Homecoming’, en HBO Max.