"The Last Kingdom: Siete reyes deben morir" la película de Netflix que ha desbancado al resto de cartelera

Para los fanáticos de la serie "The Last Kingdom" esta información no tiene ninguna relevancia, pero para los demás, esta ficción de cinco temporadas y 46 episodios puede ser el descubrimiento de una aventura épica. Nadie debe perderse el éxito de Netflix que ha supuesto su continuación, "Siete reyes deben morir", la película que actúa de colofón para la historia. Estrenada en abril de este año, rápidamente desbancó a otros filmes entre los más vistos.

La cinta, dirigida por Edward Bazalgette, escrita por Martha Hillier y basada en “The Saxon Stories” de Bernard Cornwell, tras la muerte del rey Eduardo, los invasores y los herederos rivales luchan por la corona y Uhtred debe aventurarse una vez más con sus camaradas en su intento de formar una Inglaterra unida. El elenco protagonista está formado por Alexander Dreymon, Mark Rowley, Elaine Cassidy, Arnas Fedaravicius, Ingrid García Jonsson, Harry Gilby, Rod Hallett, James Northcote, Laurie Davidson, Tom Christian, Ross Anderson, Ewan Horrocks y Nick Wittman y su sinpsis oficial es que "durante un siglo, la guerra entre los habitantes de Inglaterra y los invasores daneses ha asolado las islas. Ahora, una frágil paz reina en un país casi completamente unido. Solo Uhtred de Bebbanburg se resiste a vincular Nortumbría al trono", Por lo que enlaza con el conflicto entre los dos herederos.

Spoilers a partir de aquí

Para entender "Siete reyes deben morir", es importante conocer qué pasó al final de la última temporada de la serie matriz. Cuando Eduardo se entera de los planes secretos de Ethelhelm en Mercia decide visitar a su hermana, pero no logra despedirse de ella. Tras la muerte de Etelfleda, la determinación de la sucesión queda manchada de sangre porque el rey Eduardo ordena la muerte de los sabios y se apodera del trono. En tanto, Ethelhelm genera tensiones de guerra entre Eduardo y Sigtryggr. Aunque en el proceso provoca la muerte de su hija consigue su objetivo y ambos bandos se preparan para atacar. Una vez más, Uhtred trata de evitar el enfrentamiento y a pesar de que logra descubrir que Ethelhelm es el responsable de todo, no puede impedir el derramamiento de sangre.