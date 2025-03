El tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us' rompe récords para HBO y Max a casi un mes de su estreno

La anticipación por la segunda temporada de 'The Last of Us' es palpable, y su presencia inminente ya está dejando una marca significativa en el panorama televisivo. El tráiler más reciente de la temporada 2, que se lanzó durante un panel en SXSW, ha acumulado más de 158 millones de visualizaciones en diversas plataformas en tan solo tres días, según cifras proporcionadas por Warner Brothers Discovery. El servicio de streaming ha declarado que este es un récord absoluto para la programación original de HBO y Max, superando a los avances anteriores de la serie en "al menos un 160%".

Este impresionante logro subraya el creciente fervor tanto de los seguidores veteranos como de los nuevos espectadores que aguardan con impaciencia el regreso de la aclamada adaptación del videojuego. La primera temporada ya había establecido un precedente al convertirse en la serie más vista de HBO y Max. Los episodios de la primera temporada promedian alrededor de "32 millones de espectadores multiplataforma" a nivel nacional, lo que representa un aumento considerable en comparación con los números del final de la primera temporada, que registró 8.2 millones de espectadores simultáneos en marzo de 2023. Este notable incremento en las visualizaciones sugiere un intenso interés por la continuación de la historia y consolida a la serie como uno de los mayores éxitos recientes de HBO.

La segunda temporada de 'The Last of Us' dará un salto temporal de cinco años y seguirá a Joel y Ellie mientras se ven "envueltos en un conflicto entre sí y en un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás". El reparto contará con el regreso de estrellas como Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna y Rutina Wesley, a quienes se unirán nombres de gran calibre como Kaitlyn Dever, Isabella Merced, Catherine O'Hara y Jeffrey Wright. En el panel de SXSW, los showrunners Neil Druckmann y Craig Mazin confirmaron el regreso de las esporas, cuya omisión en la primera temporada había generado debate. El tráiler insinuó la reintroducción de las esporas al mostrar a Ellie, interpretada por Bella Ramsey, observando a un infectado cuya respiración libera estas partículas. Druckmann explicó que en la segunda temporada habrá una "escalada en el número y los tipos de infectados, pero también, como se ve en el tráiler, una escalada en el vector de cómo se propaga esto". Señaló que mientras que en la primera temporada se introdujeron los zarcillos como una nueva forma de propagación no presente en el juego, en el tráiler se observa la presencia de elementos en el aire. Mazin confirmó categóricamente que "las esporas han vuelto", y Druckmann añadió que la decisión de reintroducirlas ahora se debe a una razón dramática específica que se explorará en la trama.

La segunda temporada de 'The Last of Us' está programada para estrenarse el 13 de abril de 2025 en HBO y HBO Max. Este anuncio ha intensificado aún más la expectación generada por el tráiler, que ha demostrado ser un fenómeno en sí mismo al batir récords de audiencia para la plataforma. Queda por ver si este entusiasmo se traducirá en récords de audiencia para el primer episodio cuando la temporada 2 debute en HBO y Max en Europa el 14 de abril. El éxito del tráiler no solo refleja la popularidad de la franquicia, sino también la habilidad de HBO y Max para generar una conversación masiva en torno a sus producciones estrella. La combinación de una narrativa cautivadora, personajes complejos y una fiel adaptación del material original ha posicionado a 'The Last of Us' como un referente en la televisión contemporánea, y el récord de su tráiler es una clara indicación de que la segunda temporada está destinada a ser un evento televisivo imperdible.