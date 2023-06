Canal Sur entrevista esta noche a las 21,35 a Joaquín Sánchez en la eósfora de su retirada como futbolista tras 23 años de profesional.

El periodista Paco Gamero, que también "cuelga las botas", charlará con el jugador portuense para repasar no sólo su faceta deportiva sino el lado más humano y social del protagonista. Sus inicios, las dudas sobre la retirada, su familia, los malos momentos, el Joaquín de las redes sociales, su futuro ligado al Betis y a la televisión, la Fundación que lleva su nombre, la ayuda a los niños con cáncer, el récord…

Esta nueva edición de 'La Entrevista', concebida como una charla entre un futbolista y un periodista andaluz, incluirá además un reportaje en el que los espectadores de la autonómica podrán acercarse a los momentos más significativos de la vida del protagonista.

Además, coincidiendo con el partido homenaje a su persona que emitirá laSexta, Canal Sur Radio dedicará el martes una edición especial de 'La Jugada' y otra de 'El Pelotazo' a la figura del dorsal 17 del Betis con motivo de su retirada de los campos de fútbol.

El triste motivo por el que el futbolista Joaquín Sánchez no concederá más entrevistas a Canal Sur no es otro que el punto y final a su carrera deportiva. Como exfutbolista, como Joaquín Sánchez a secas, no hay ningún motivo por el que la autonómica y el portuense no vuelvan a encontrarse.