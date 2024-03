La vida del fallecido vocalista de AC/DC, Bon Scott, a las pantallas

La productora australiana Halo Films ha sorprendido al anunciar su último proyecto cinematográfico: una película biográfica que ahondará en la vida del icónico líder de AC/DC, Bon Scott. Bajo el título "The Kid From Harvest Road", la cinta se sumergirá en los años formativos del legendario cantante, explorando su infancia en Fremantle, una ciudad costera de Australia, durante la década de los sesenta.

"The Kid From Harvest Road" optará por un enfoque narrativo innovador, ofreciendo una visión ficticia que busca capturar la esencia del carismático Scott . Al centrarse en sus primeros años, la película buscará desentrañar las influencias y acontecimientos que moldearon la figura que posteriormente se convertiría en el vocalista de AC/DC, prometiendo una experiencia cinematográfica única.

El papel de Bon Scott será interpretado por el talentoso actor australiano Lee Tiger Halley, reconocido por su destacada actuación en proyectos como "Chico come universo" de Netflix. El guion estará a cargo de Stephen Belowsky y David Vincent Smith, mientras que Tim Duffy, Ian Hale y Nicko Mezzino formarán parte del equipo de producción del proyecto. "Se trata de una carta de amor reimaginada a Fremantle y a Bon Scott, vista a través de una perspectiva artística", explicó Belowsky.

En noticias relacionadas, AC/DC ha conmemorado sus 50 años de carrera con el lanzamiento de un vinilo de edición limitada que recopila su legendaria discografía, acompañado de impresionantes ilustraciones. Además, la banda ha anunciado una monumental gira que pasará por España con una doble presencia en Sevilla para este año, marcando su regreso triunfal después de ocho años sin realizar una gira europea. Aunque aún no se han revelado todos los detalles, "The Kid From Harvest Road" tiene previsto iniciar su producción a principios de 2025, dejando a los fans expectantes ante esta emocionante nueva propuesta cinematográfica.