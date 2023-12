'GH VIP 8' expulsó a su sexta finalista

El reality de Telecinco, ‘Gran Hermano VIP 8’, está a punto de cerrar sus puertas por lo que esta décimo cuarta gala conducida por Marta Flich, presentadora de Mediaset, fue dedicada a los famosos juicios contra los seis concursantes que quedaban en la casa además de eliminar a uno de ellos.

Los porcentajes, en un principio, estaban repartidos en un 31%, 20,4%, 17,2%, 12,1%, 9,7% y 9,6%; entre Michael, Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Albert Infante, Naomi y Luitingo. Tras los juicios a los que se sometieron los participantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra, el reality volvió a mostrar dichos porcentajes que cambiaron en muy poco pasando a un 30,6%, un 20,5%, un 17,5%, un 11,9%, un 9,8% y un 9,7%.

Minutos antes de terminar la gala, Flich reunía a los seis finalistas en la sala de expulsión para informarles que uno de ellos no pasará la noche allí poniendo punto y final a su paso por el reality. Las apuestas apuntaban a que el modelo italiano sería quien se convirtiera en el sexto finalista pero el expulsado fue toda una sorpresa. Carmen Alcayde era la elegida para abandonar el concurso.

"No pasa nada. El amarillo al final, voy a seguir siendo supersticiosa", bromeó la valenciana mientras su compañero Infante no daba crédito. "Quiero darte la enhorabuena, porque has luchado muchísimo", comenzaba felicitándola la presentadora para, acto seguido, preguntarle si se esperaba llegar tan lejos. "No, la verdad es que cuando entré lo hice para dos semanas y no me lo esperaba. Estoy supercontenta, era una final con gente muy fuerte que merece muchísimo ganar", contestó Alcayde. Flich, para animarla quiso dejarle claro que pasará a la historia como finalista y que debería de estar muy orgullosa. "Por una sola décima. Tienes que estar muy orgullosa. Eres sexta finalista de 'GH VIP 8'".