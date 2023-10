'GH VIP 8': Laura Bozzo se enfrenta a Lara Álvarez: ''¿Sabes quién soy yo?. A mí no me reprende ni el presidente de Telemundo''

El reality de Mediaset, ‘Gran Hermano VIP 8’ sigue dando de qué hablar y más por una de sus concursantes. Laura Bozzo, la presentadora peruana, ha demostrado ser una participante todoterreno tanto es así que no le importa discutir hasta con Lara Álvarez, presentadora de Telecinco y de ‘GH VIP 8: Última hora’

Ya hace pocas semanas la propia Bozzo se atrevía a afirmar ‘’que el concurso estaba siendo un fracaso televisivo’’ y ahora le hace frente a Álvarez. Todo comenzó el pasado domingo, 15 de octubre, con la entrada de Yiya del Guillén, Naomi y José Antonio Avilés como aspirantes a ocupar el lugar de Karina. Las relación de la ex participante de ‘La isla de las tentaciones 6’ con Michael y la amistad y posterior ruptura entre Albert Infante y este desataron el malestar de la peruana contra el italiano por ‘’mofarse’’ de su compañero. ‘’Te juro que agarro un cuchillo y le persigo por toda la casa… voy a agarrar a este infeliz y lo voy a destruir’’, eran algunas de las frases que Bozzo soltaba por su boca.

Este pasado martes, aprovechando la ‘Última hora’ del reality, Lara Álvarez quiso hablar con la concursante para darle un toque de atención por sus declaraciones. “Sé que estabas muy enfadada con Michael, pero te dirigiste a él con expresiones que son absolutamente inaceptables en‘GH VIP”, comenzaba diciendo. “Sabemos que eres muy temperamental y que inmediatamente después de hablarle así le pediste disculpas, pero hay expresiones que no se pueden tolerar ni en ti ni en ninguno” continuaba. “Este mensaje es para Laura y para todos. Ya sabéis que os están viendo muchísimas personas y que sois ejemplo para muchas de ellas, así que por favor, el respeto es la clave de la convivencia. Se puede discutir, pero nunca se deben emplear esos términos. Por favor, que no se repita más”, concluía con la reprimenda hacia Laura Bozzo.

‘‘Los términos en España y en América son muy diferentes”, se defendía la concursante para después zanjar el tema. Minutos más tarde de cerrar la conexión, Bozzo mostró su cabreó por ser regañada y más en directo. “Yo no tengo problema, ahora hablo con el Súper.Si quieren que me vaya, a tomar por culo. A mí no me interesa...”, le decía a sus compañeros.

“Yo me voy.¿Te crees que necesito estar aquí? ¿Sabes quién soy yo? A mí no me reprende ni el presidente de Telemundo”, añadía más ofendida mientras que sus compañeros intentaban calmarla. “Lo hacen en todos los realities. La situación en España es muy complicada y en este reality hay que tener mucho más cuidado que en otros ahora mismo”, le espetó el heladero, José Antonio Avilés.