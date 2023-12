'GH VIP 8': mostró los posicionamientos además de revelar una sorpresa a Carmen Alcayde

' Gran Hermano VIP 8 ’, el reality de Mediaset , está a punto de cerrar sus puertas no sin antes protagonizar otro enfrentamiento. El jueves 7 de diciembre tendrá lugar la última expulsión la cual está entre Luitingo, Pilar Llori y Laura Bozo. Como en cada ‘Última hora’, espacio presentado por Lara Álvarez , los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra pudieron ver los porcentajes de las votaciones además de vivir el momento de ‘’posicionamientos’’.

Los participantes no nominados, o finalistas, en este caso Carmen Alcayde, Albert Infante, Naomi y Michael, tuvieron que posicionarse detrás de la persona que querían que siguiera en el reality. El italiano no dudó en apoyar a su amigo cantante alegando que el público es quien decide. Naomi, por su parte, se posicionó a favor de Llori cargando contra Bozzo: ‘’Laura Bozzo es totalmente indiferente para mí en la casa". Alcayde, a pesar de sus altibajos con la presentadora peruana y afirmar que le gustaría que siguiera, también quiso posicionarse a favor de la influencer catalana afirmando que a siente que Pilar es su amiga de verdad. ‘’He sido muy cobarde por no defender a mis amigas cuando Laura le ha atacado", añadía la valenciana.

Infante, por su parte, hizo caso a sus sentimientos posicionándose a favor de la peruana. ‘’Todo el mundo sabe lo que siento por Laura. Entiendo que mis amigas se enfaden con ella pero la quiero mucho y por eso me posiciono con ella", decía el transformista.

Tras estos posicionamientos que llevaron a pequeños enfrentamientos contra Laura, Carmen protagonizó otro momento al confesar que ‘’estaba triste por no haber recibido el vestido que ella pidió a sus familiares’’. A pesar de que la finalista no estaba de ánimos todo cambió gracias a Naomi.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 6’ se encontraba en el jardín sentada y reflexionando cuando escuchó un grito del exterior: ‘’¡Carmen, tu vestido está aquí!’’. La concursante, al escuchar eso, no pudo evitar sonreír y llamar a su compañera para informarle. ‘’Carmen, ven, que te quiero decir una cosa. Una bomba’’, comenzaba diciéndole a Alcayde la cual le avisaba que no tenía ganas ni cuerpo.

‘’Adivina que han venido a gritarte’’, comenzaba soltando Naomi a la vez que Carmen reflejaba ilusión en sus ojos. ‘’¡Carmen, tu vestido está aquí!’’. La presentadora y colaboradora valenciana al oír la confesión de su compañera no daba crédito provocando que saltase de felicidad rodeada de Pilar Llori, Naomi y Albert Infante.