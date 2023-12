'GH VIP 8' pone entre las cuerdas a Albert Infante de cara a la final

‘ Gran Hermano VIP 8 ’, el reality de Mediaset , comenzó el pasado domingo, 10 de diciembre, su tradicional inicio de campaña electoral para los finalistas que habitan en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Así se lo comunicó Ion Aramendi , presentador del espacio y de Telecinco , informando a Michael, Carmen Alcayde , Luitingo, Laura Bozzo, Naomi y a Albert Infante, que debían escoger a un exconcursante para que diera un alegato a su favor de cara a la final.

En un principio, Infante eligió a Pilar Llori, Alcayde a Karina, Michael a Gustavo, Luitingo a Jessica Bueno, Bozzo a Alex Caniggia y en último lugar, Naomi, sin saber que podía elegir exconcursante, queso que fuera Susana Bianca la que diera su alegato. Tras una breve pausa, el reality volvía a emisión dando una noticia que afectaría a uno de los finalistas.

El de Mataró se quedaba sin su defensora ya que Pilar había dejado claro que no se sentía cómoda defendiendo a este y que prefería defender a la de Valencia. Esta información provocó que el transformista se desestabilizase sin tener ni idea de cuál era el motivo que había llevado a su excompañera de reality a no querer tener unas palabra bonitas hacia él.

Durante una conexión en privado, que tuvo lugar en el confesionario, la infanta gitana no entendía a qué se debía este rechazo. ‘’No me lo esperaba. Yo a Pilar la quiero igual", confesaba roto. "No significa que te rechace porque tenga nada contra ti. Todo lo contrario", justificaba el presentador para intentar tranquilizarle. "No sé lo que ha pasado Ion. ¿Cómo me van a defender si he tenido follones con todos...?", se preguntaba Albert.

Tras esto, ha sido la modelo curvy quien ha defendido al catalán a pesar de que se lo había pensado mucho llegando incluso a negarse a defenderle. "¡Otra que no, esto me parece...!", decía Albert. "Ion, no quiero que me defienda Susana porque lo va a hacer desde la obligación. Que venga alguien y que me defienda", volvía a decir Infante a Ion. Finalmente el concursante ha aceptado la defensa de Susana la cual ha destacado las cosas buenas del que fuera su compañero de reality ya que la primera semana de concurso compartieron habitáculo: la cueva.

Reacción de Naomi

La exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones 6’, tras descubrir que Llori quería defenderla a ella y no a Albert, se ha mostrado impactada y agradecida por tenerla como defensora pero minutos después, le pedía la palabra a Ion para informar que no quería defensa ninguna y que se solidarizaba con su amigo dentro de la casa. ‘’Yo ahora mismo no quiero que me defienda nadie, ni quiero campaña ni nada. Nosotros estamos aquí pasándolo muy mal, el disgusto que se ha llevado no me ha parecido. Ya nos explicará Pilar, fuera, lo que ha pasado", informaba.

El presentador, por su parte, le dejó claro a la concursante

que tenía que tener defensa obligatoriamente aunque ella no quisiera por lo que la persona que diera su alegato pasaría a ser escogida por la audiencia.