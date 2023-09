'GH VIP 8': primeros nominados y la renuncia de uno de sus concursantes

La segunda gala de ‘Gran Hermano VIP 8’ ya se ha cobrado a sus primeros nominados y regalado su primera inmunidad. La presentadora, Marta Flich, iniciaba el programa anunciando que ‘’arrancan las primeras nominaciones de esta edición tras cuatro años esperando’’. Laura Bozzo, la presentadora peruana se hizo con dicha inmunidad mientras que Álex Caniggia, Karina, Luca Dazi y Zeus Montiel eran los cuatro concursantes que se encontraban en la palestra para ser elegidos como expulsados en el reality de Telecinco.

Antes de saber quienes eran los nominados se producía la unificación entre los habitantes de la cueva y los de la propia casa VIP. Una vez todos reunidos en el salón, Flich quiso revelar quién de todos ellos era el infiltrado saliendo a la luz el nombre de Pedro García Aguado, el waterpolista. Tras saberse quien era el colibrí, el patinador artístico Javier Fernández se reencontró con Aguado para minutos después entrar a la casa a concursar.

El presentador de ‘Hermano Mayor’ se quedó en la sala de expulsión esperando a hablar con Flich quien quiso ofrecerle si quería quedarse dentro de la famosa casa de Guadalix de la Sierra y convertirse así en un concursante oficial. ‘’He convivido con ellos como hacía años que no convivía con nadie. No pensaba que iba a empatizar tanto. Estoy roto’’, decía el infiltrado para acabar declinando la propuesta.

‘’Es una mala semana para entrar de concursante por el poco dinero que hay para comida. Me ha sabido a poco y me encantaría entrar porque es una experiencia maravillosa. Pero hay mucha gente que está esperando que salga para que siga ayudándoles, mi pareja también me cortaría las alas. En este momento es un no”, decía con tristeza. De esta manera, el concurso otoñal de Mediaset ya tiene a sus primeros nominados además de completar la lista de concursantes.