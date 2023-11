'GH VIP 8' protagonizó un tenso enfrentamiento entre la presentadora y un exconcursante

La octava gala de ‘Gran Hermano VIP 8’, además de ser terrorífica, protagonizó un tenso encuentro entre la maestra de ceremonias, Marta Flich, y uno de sus exconcursantes, Luitingo. El cantante, que mantuvo una relación de más que amistad con Pilar Llori, otra exconcursante, tras ser expulsado en la séptima gala y confesar que sentía cosas por Jessica Bueno provocó un ambiente caldeado.

Luitingo, al ser conocedor del revuelo que había armado no dudó en dar un comunicado que leyó otra de las presentadoras de Telecinco en ‘GH: Última hora’, Lara Álvarez. En dicho comunicado, el ex concursante afirmaba ‘’haber sufrido un linchamiento excesivo’’ además de pedir disculpas a Llori y a Bueno.

Durante la pasada gala del 2 de noviembre, Luitingo y Llori se encontraban sentados uno al lado del otro por lo que la presentadora del formato de Mediaset aprovechó para saber que opinaban tras visualizar un vídeo donde Jessica Bueno hablaba de la desconfianza de Pilar hacia el cantante. ‘’No sé lo que pensará ella de que este señor está ilusionado con ella", decía la exconcursante para ser respondida por el protagonista en ese momento: ‘’En ningún momento dije que estaba ilusionado con ella".

Ante estas declaraciones, la presentadora le recordó lo que dijo y él ha insistido en que dijo que le "encantaba cómo es ella". "Jessica habla mucho de empatizar con las mujeres, no sé qué ha empatizado conmigo cuando se ha tumbado con él en la cama para ponerle la pierna encima", decía Pilar a lo que Marta quiso recordarle algo: "El que se había comprometido contigo es este señor, no ella".

"¿Qué yo me he comprometido a qué?", soltó el cantante un poco indignado. "¿No te has comprometido como ser humano con ella?", le volvía a preguntar Flich. "Dímelo tú", le devolvía el exconcursante causando que Flich le diera un toque de atención por sus formas a la hora de responder: "Tú eres responsable de tus actos y de tus no actos. Te rogaría un poco de respeto, nos lo meremos todos. Cada uno es responsable de sus actos y se retrata uno mismo", sentenciaba.

Minutos después, la propia conductora informó a los telespectadores que Luitingo había tomado la decisión de abandonar el plató. Finalmente, el artista regresó de nuevo, cosa que alegró a la conductora, pero sin sentarse al lado de Llori.