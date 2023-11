Young Miko relata en 'El Hormiguero' cómo fue salir del armario con una familia muy religiosa

'El Hormiguero' puso el punto y final a su semana recibiendo una de las artistas del momento,Young Miko, nombre artístico de María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, rapera, cantante y compositora puertorriqueña. La artista visitó por primera vez el programa y habló sobre el increíble éxito que ha tenido en el último año y presentó sus próximos proyectos.

La cantante llegó anoche mismo a España porque hoy actúa en la gala de Los 40. "Estoy cansada, son 9 horas de vuelo, pero con muchas ganas de actuar".

"Siento que va deprisa pero va a buena velocidad, todo pasa como tiene que pasar", comentó la portorriqueña respecto a su éxito. "Nosotros decimos que los artistas deben trabajar en el futuro: nosotros sacamos una canción hoy y pensamos dentro de un año".

En Puerto Rico la palabra "cabrón puede significar lo que tú quieras", expresó esta en relación a que Pablo Motos se refirió a la visita de su compañero Feid, "que el viernes pasado estuvo bien cabrón.

Por cierto, Young Miko le escribió a Feid, a quien admira, antes de conocerlo: "Grabamos Classy 101 y salió todo muy natural, fue muy fácil. Antes de ser artista yo soy fan".

La familia de Feid es muy religiosa, pero a ella le gustan las chicas: "Yo creo que a mi edad cuando pase por eso me dijeran que siempre van a ser mis papás y siempre me van a amar. Me hubiese encantado que me dijeran que no tuviera miedo a expresarme".

"Si nos ponemos a tratar de complacer a todo el mundo, acabamos por no complacer a nosotros mismos. Para gustos los colores; hay que ser uno mismo", comentó la cantante sobre cómo se decantó por su rama musical.

Antes que cantante, Young Miko fue tatuadora; no recomienda tatuarse a uno mismo: "Todos mis tatuajes tienen algún significado". En la espalda tiene un dragón enorme que se lo hicieron en 12 horas dos tatuadores.

También jugó a fútbol, lo que le ayudó a salir de Puerto Rico por primera vez: "Siempre he sido una mujer en un mundo de hombres. El fútbol femenino tiene mucho auge en Estados Unidos".

"Mika es como mi alter ego, ella no tiene pelos en la lengua, es como una payasa". Dijo la artista en relación a su nombre de guerra. "Mika es buena pero es una sinvergüenza".