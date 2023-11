'GH VIP 8' salva a dos concursantes y revoluciona la casa con la llegada de varios de sus colaboradores

‘Gran Hermano VIP 8’ emitió su debate número once provocando la unificación entre concursantes, desvelando que dos participantes fueron salvados además de protagonizar careos entre habitantes y colaboradores. Las nominaciones del pasado jueves, 24 de noviembre, pusieron en el punto de mira a Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Pilar Llori, Jessica Bueno y Michael. Al inicio del espacio conducido por Ion Aramendi, presentador de Telecinco, se reveló el primer nombre de los nominados que se salvaba de estar en el punto de mira.

El concursante italiano era el primer salvado permitiéndose, así, disfrutar de una semana más en la casa de Guadalix de la Sierra. Momentos después, Carmen Alcayde se convertía en la segunda salvada dejando enfrentadas a la modelo andaluza, la influencer catalana y la presentadora peruana hasta el próximo martes, 28 de noviembre, donde Lara Álvarez informará quién es la tercera concursante salvada en ‘GH VIP: Última hora’.

El debate de este domingo además de desvelar que dos concursantes se salvaron y de informar que a partir de ese día se cerraba la habitación naranja para que todos pudieran dormir en el mismo cuarto, trajo consigo una nueva dinámica en la que colaboradores, del espacio de Mediaset, visitaban la casa para cantarle las cuarenta a varios de los concursantes. El objetivo era que dichos concursantes debían permanecer callados a cambio de 2000 euros que se sumarían al premio final.

La primera concursante en protagonizar este careo fue Alcayde frente a, la que parecía haber sido su amiga durante años, Belén Rodríguez. La valenciana tuvo que hacer de tripas corazón y aguantar un minuto y medio como esta le lanzaba reproches: “Te has integrado en el equipo naranja a raíz de un tuit y ahora crees que ya no necesitas a Laura. No quiero dramas de lo que te he dicho, es solo mi opinión, me limito a comentar tus vídeos. Nunca he pedido tu expulsión porque no juego con el pan de nadie. Me chocó que antepusieras el show a los sentimientos de las personas, como hiciste con tu amigo Albert cuando le animaste a cenar con Michael”, zanjó Rodríguez al acabarse el tiempo.

Alcayde, que se mantuvo callada todo el tiempo, no dudó en decir lo que pensaba sin echar más leña al fuego. “Estoy bien, me ha chocado porque le tengo cariño. No tengo la percepción de lo que dice de Laura, el team naranja lo formamos todos. Pero la mochila se nos llena cada vez más y sus bromas las entiendo pero... Me esperaba su opinión, es muy buena colaboradora y lo trabaja mucho”.

El segundo enfrentamiento fue protagonizado por Jessica Bueno y la hermana de Pilar Llori, Alba, quien no dudó en hacerle ver que todo lo que su hermana había contado sobre su relación con Luitingo, dentro del concurso tras ser repescada era cierto. “Es una situación incómoda para mí también, la persona que ha puesto tu nombre en un plató sin preguntártelo antes fue Luis. Tú has visto aquí cómo Luis se ha pasado mucho tiempo llorando por Pilar y no se juzga que una persona deje de sentir, si no el cómo. Me duele las pocas facilidades que se le están poniendo a ella, la falta de empatía que estás teniendo. Cuídamela un poco más Jessi por favor, que lo está pasando muy mal'', decía Alba con todo respeto y calma.

La modelo ni rechistó pero una vez que se marchó Alba quiso dar sus explicaciones a Aramendi. “Me da pena con la tristeza que hablaba de su hermana porque la entiendo. Pero es como un dilema entre elegir a una persona u a otra, y no lo entiendo. No quiero ponerme de lado de uno u otro porque entre ellos no haya funcionado”.

La última en intentar ganar otros 2000 euros fue Llori quien tuvo que escuchar como Marta Peñate le cantaba las cuarenta. La canaria antes de hablar quiso recordarle a la catalana que Bueno se había gastado 5000 euros en traer de vuelta al cantante, cosa que provocó que Pilar hablase perdiendo así el pequeño premio.

“Jessica no es la culpable de tus males. Quien te dio la patada fue Luitingo, no Jessica. Abre los ojos, no te obsesiones. No pidas empatía cuando no la tuviste con la novia de Luitingo. No vale un duro y no va a poder contigo”, le sentenciaba, en el buen sentido, Peñate a la concursante. “No me parece justo que diga todo eso sobre la novia de Luitingo” , respondió Pilar perdiendo los 2000 euros de recompensa.

Lograron sumar 4000 euros al premio final. Sin embargo, el premio ascendió a más ya que algunos colaboradores pudieron donar, de su propio bolsillo, la cantidad que quisieran. Miguel Frigenti y Marta Peñate tomaron la decisión de no donar nada mientras que Anabel Pantoja quiso dar 200 euros, Frank Blanco 800 euros y Belén Rodríguez 10.000 euros. Finalmente el premio de los concursantes pasó de 34.100 euros a 49.100 euros.