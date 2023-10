'GH VIP 8': Una expulsión con 67% de votos y una puja de 75.1000 euros

La séptima gala de 'Gran Hermano VIP 8' más que confirmar que concursante se convertía en el quinto expulsado del reality de Telecinco, parecía un programa de quiebra en bolsa ya que el premio final, al que optan los concursantes, ha bajado de manera considerable.

Antes de ver como dicha cantidad bajaba como si de una montaña rusa se tratase, tuvo lugar la ceremonia de expulsión. En un primer momento, los nominados eran Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Luitingo, salvándose la primera y dejando a la valenciana y al cantante enfrentados. Minutos después, Marta Flich, presentadora de Mediaset, volvía a conectar con los señalados para revelar el nombre del quinto expulsado. Finalmente era Luitingo quien, con un 67% de los votos, se convertía en el nuevo eliminado del concurso.

Tras la expulsión del andaluz, la presentadora conectó con el resto de concursantes para hacerles saber que tenían la posibilidad de pujar por un deseo que ellos quisieran. Jessica Bueno, al igual que Bozzo y Alcayde, ansiaban saber de sus hijos; Gustavo deseaba ver a las Campos mientras que Naomi quería ver a su perro y José Antonio Avilés un jamón.

Bueno era la primera en pujar pero la presentadora peruana le tomó la delantera al ofrecer 1000 euros del premio final. El heladero, sin explicación ninguna, decidió subir su puja a 10.000 euros provocando el enfado de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 6'. ''Lo de Avilés me parece… El nivel de llamar la atención'', soltaba Naomi entre cabreada y sorprendida.

La puja fue creciendo ya que Bozzo apostó 30.000 euros. Tras esto, Alcayde también se mantenía permitiendo que Álex Caniggia participara. La cosa seguía en aumento alcanzando los 55.000 euros pero fue la modelo sevillana, la que decidió poner toda la carne en el asador y realizar la puja más alta para poder escuchar a sus hijos. 75.100 euros le costó a Jessica hacerse con el deseo. "Entiendo a Jessica. Los que tienen hijos nos entenderán", decía comprensible Carmen Alcayde.

"No me van a hacer sentir culpable. La primera que se siente culpable de haberse acabado todo este dineral soy yo. He sido de las primeras que he dicho que el premio no se iba a tocar. Lo que pasa es que aquí están en juego mis hijos y no voy a permitir que ganasen como siempre ellos. Pues vamos a jugar, ¿no?", soltaba la ganadora de la puja dejando el premio final en un total de 42.600 euros.