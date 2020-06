A pocas horas de que dé comienzo la nueva normalidad se está dando a conocer cómo serán los protocolos a la vuelta de la esquina del Estado de Alarma que finaliza mañana y con el que estudiará la viabilidad o no de poder dar festejos taurinos en las distintas comunidades.

En Madrid

En las plazas de toros, donde habrá asientos preasignados, habrá un aforo máximo del 60 por ciento hasta el 5 de julio y del 75 por ciento después. Mismas restricciones serán de aplicación en cines, teatros, auditorios, circos de carpa.

En Castilla y León

AFOROS LIMITADOS AL 75%

La Junta ha preferido establecer el mismo porcentaje, del 75 por ciento, como límite del aforo para todas las actividades. Pretende que sea así más sencillo de retener por parte de las instituciones, los empresarios y los propios ciudadanos.

De este modo, un bar, un restaurante, una piscina, un teatro, un cine... todos quedan regulados de la misma manera en términos de afluencia permitida.

ENCIERROS NO, PERO CORRIDAS DE TOROS SÍ.

Los tradicionales encierros organizados en muchos municipios de la Comunidad no podrán celebrarse al entender la Junta que suponen una vía para la concentración multitudinaria de personas, que impediría mantener la distancia social mencionada.

No obstante, las corridas de toros que en ocasiones acompañan a los encierros sí estarán permitidas, al entenderlas como un espectáculo más, por lo que regirán las mismas normas que para otras actividades, con relación al aforo y otras medidas de prevención de contagios.

En La Rioja

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha presentado este sábado las normas que regularán “la nueva normalidad” de la región desde mañana, que incluyen limitar al 75 % del aforo y un máximo de mil personas los eventos con público tanto en espacios cerrados como al aire libre.

No se ha adoptado una prohibición de las fiestas patronales de los pueblos, pero no está permitido organizar actos multitudinarios en los que no se pueda controlar la distancia entre personas o el uso de mascarilla.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Chus del Río, ha aclarado que sí están prohibidas las verbenas, la instalación de grandes atracciones feriales o la celebración de encierros o suelta de vaquillas en calles y para los espectáculos en plazas de toros se mantiene el límite de mil personas, al menos durante julio y agosto.

Aragón

Las plazas se podrán llenar al 50% de su aforo, pero con una limitación de 1000 personas.

Los festejos populares, además, quedan suspendidos al 30 de septiembre.

Extremadura

Hasta el 31 de julio está permitido el aforo de las plazas de toros hasta el 50% del aforo. A partir de esa fecha se ampliará al 75%.

Andalucía

Fue una de las primeras en comunicar que comienza con un aforo de 50%.

Galicia y Comunidad Valenciana

La limitación está determinada también por el 50% pero con un límite de 800 personas.

Cantabria

Plazas de toros al 75% con un máximo de 1000 personas.

Castilla La-Mancha y Navarra

Plazas de toros al 75%.

País Vasco

Hasta el 60% del aforo con límite de 1000 personas. Se permiten los festejos populares manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros, y en aquellos casos en los que no sea posible, deberá usarse mascarilla.