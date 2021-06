Guillermo Hermoso de Mendoza, en observación tras quedar inconsciente al caerse del caballo

Empezó la temporada como un tiro. Aunque los festejos de rejones han sido los más perjudicados por la reducción de las ferias, Guillermo Hermoso no perdía el tiempo y en uno de sus porimeros compromisos, en el San Isidro de Vistalegre, abría la Puerta Grande ante la competencia de su propio padre y la amazona Lea Vicens. Con la misma terna, el pasado fin de semana también saldría triunfador en la Feria del Corpus de Granada, con un total de cuatro orejas.

Ahora, en plena preparación para sus compromisos de esta semana en Alicante y Zamora, el rejoneador ha sufrido un percance en su finca en Estella (Navarra), tal y como adelanta Mundotoro. Ahora el caballista se encuentra en observación en el hospital local García Orcoyen.

El accidente se produjo cuando, en un momento del entrenamiento, el caballo nuevo que montaba perdió las manos, cayendo sobre su costado izquierdo y cazando la pierna izquierda del rejoneador entre su cuerpo y el suelo. La caída además provocó un fuerte golpe en la zona cervical a Guillermo, que quedó inconsciente durante cuatro o cinco minutos. Fueron momentos un tanto angustiosos porque la vaca se había encelado con el caballo y éste no se podía levantar, permaneciendo Guillermo inconsciente.

Posteriormente fue trasladado en ambulancia al citado centro hospitalario, donde se le realizaron placas y un TAC de la zona cervical, descartándose cualquier tipo de lesión, si bien, sí se pudo comprobar que existía una fuerte contusión en el muslo izquierdo y que al haber existido pérdida de consciencia, se decidió dejarlo doce horas en observación, esperando a la evolución que presenta a día de hoy.