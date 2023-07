Darwinex Zero supera los 2.000 usuarios desde su lanzamiento en abril

La fintech, gestora y broker española Darwinex, especializada en conectar a traders con inversores, lanzó su nuevo servicio por suscripción –Darwinex Zero– el pasado mes de abril con el que ha conseguido superar los dos mil usuarios tras el inicio de su actividad.

Darwinex Zero es una nueva plataforma destinada a atraer y desarrollar a la próxima hornada de gestores mediante un servicio donde no se necesita ningún capital de trading para empezar a operar. Por una suscripción mensual, los traders en Darwinex Zero construyen su track record en acciones, ETFs, divisas, materias primas e índices de bolsa OTC, poniendo a prueba su habilidad de batir al mercado y preparándose para recibir capital en su estrategia.

Las previsiones de la empresa son captar más de cinco mil clientes a finales de año gracias a este novedoso servicio. “Con Darwinex Zero damos un paso más en nuestra estrategia para llegar al talento donde quiera que esté, desde su primer acercamiento a los mercados”, ha señalado Juan Colón, cofundador y consejero delegado de Darwinex.

Los nuevos clientes provienen de más de 50 países, aunque los cinco principales son España, Estados Unidos, México, Argentina y Francia. El perfil de este tipo de clientes es muy variado, abarcando numerosas formaciones y profesiones, lo que otorga una gran transversalidad a este tipo de operadores.

Desde su comienzo en abril hasta el mes de junio incluido, Darwinex Zero ya ha asignado 12.405.000 millones de euros en capital semilla a estrategias que destacan por su consistencia y por su rentabilidad en un entorno ajustado al riesgo. Además, aumentará sus asignaciones gradualmente antes de exponer las estrategias a capital inversor cuando acumulen suficiente histórico.

“Pensamos en un enfoque riguroso pero gradual como la mejor forma de acelerar a los traders desde su inicio, paso a paso y con los incentivos adecuados”, ha asegurado Colón.

Darwinex Zero está concebido para colaborar con academias de trading, clubes de inversión e instituciones educativas, entre otros. La plataforma remunera a sus afiliados por la longevidad y el éxito de los track-records obtenidos. Darwinex Zero es un servicio global que llega a países como Estados Unidos, Canadá y Japón, mercados que quedan fuera de la oferta actual de Darwinex por barreras regulatorias.

Sobre Darwinex

Darwinex es una fintech española que pone estrategias de miles de operadores en todo el mundo a disposición de sus inversores. Todas sus estrategias tienen liquidez inmediata. Solo remunera a sus proveedores por el éxito que generan para el inversor. Es pionera mundial en la gestión del riesgo, por usar algoritmos para controlar de forma independiente - y automática - el riesgo de todas sus estrategias.

Fundada en 2012 por Javier Colón, Juan Colón y Miguel Ángel González, emplea cerca de 70 personas en su sede corporativa en Madrid y sus oficinas en Londres. Con oficinas en Madrid y Londres, Darwinex suma actualmente una plantilla de más de setenta empleados. En este sentido, además de traders, la empresa cuenta entre sus perfiles clave con matemáticos e ingenieros que desarrollan todo el conjunto de aplicaciones que necesita el grupo.