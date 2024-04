La insoportable presión fiscal

La presión impositiva que sufrimos en España es insoportable. Ahora se han inventado la tasa de la solidaridad para poder pagar las pensiones. El problema fundamental es que mientras siga subiendo el gasto público de manera injustificada, las jubilaciones no estarán al cien por cien aseguradas. Por eso se impone reducir el gasto, en vez de dispararlo como ahora, y dejar de poner nuevos impuestos e incrementar los existentes. Pero no, sufrimos arremetidas tributarias que superan a las de toda Europa, pues somos el país de la Unión que más ha presionado impositivamente a sus nacionales en los 5 últimos años. El español medio paga más del 50% de su sueldo a Hacienda: 15.500 euros al año. Y como la caída de los salarios por la pandemia y la inflación ha sido brutal, cercana al 4 %, cada vez las familias disponen de menos recursos. No es hablar por hablar. El IRPF ha crecido en 1,3 puntos del PIB, y las cotizaciones sociales un 0,5.

Es verdad que, en términos absolutos, la presión fiscal es menor en España que en la UE, pero esa brecha se ha reducido a la mitad en los 5 últimos ejercicios, con el agravante de que el esfuerzo fiscal es mucho más alto aquí que en el promedio comunitario, teniendo en cuenta, por otra parte, que nuestro paro es dos veces más alto. Nos quieren armonizar en impuestos, pero no en paro, crecimiento, renta, productividad o deuda pública.

España va fenomenal, no para de decir Sánchez. Debe de ser en poder adquisitivo perdido, porque entre inflación y tributos, los ciudadanos cada vez tenemos menos.