El Ayuntamiento de Palencia pide la paralización de las obras de la Alta Velocidad

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia, que preside Mirian Andrés, anunció que acudirá a los tribunales e interpondrá un recurso contencioso administrativo contra Adif para pedir la suspensión de las obras de Alta Velocidad hacia Cantabria a su paso por la capital.

Una denuncia que presentará en solitario ya que finalmente han optado por no sumarse a la demanda ya interpuesta ante la Audiencia Nacional por Ecologistas en Acción en ese mismo sentido. “Hoy mismo se presenta el recurso contencioso administrativo a la aprobación del proyecto constructivo conforme a los plazos marcados”, anunció el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao.

Desde el Consistorio persiguen que sea la autoridad judicial la que determine si el proyecto constructivo presentado en noviembre de 2023 se ajusta a los estudios informativos de los años 2010 y 2018. Documentos que avalaban el soterramiento de las vías del tren en Palencia y que chocarían con los trabajos que Adif lleva realizando desde hace meses para construir la línea de la Alta Velocidad. “Ambas cosas son incompatibles”, aseguró el concejal y primer teniente de alcalde, Carlos Hernández.

Además, y de forma paralela, desde el Ayuntamiento solicitarán la suspensión cautelar de las obras. “Ecologistas en Acción se ha anticipado y ya lo ha solicitado. La lógica del tiempo nos hace pensar que el juez va a resolver antes su demanda. Estaremos pendientes y dependemos de esa resolución porque, si se la deniegan, nosotros no vamos a seguir adelante con la nuestra. No puedes insistir al juez sobre algo de lo que ya se ha pronunciado”, aclaró Hernández que quiso desmentir que exista una mala relación entre el Equipo de Gobierno Municipal y Adif. “No es el enemigo y estamos obligados a colaborar pese a que haya momentos en los que no es posible el entendimiento".

También quisieron responder a las críticas lanzadas en los últimos días desde la Plataforma en Defensa del Soterramiento y Ecologistas en Acción que reprocharon la “falta de agilidad y decisión” de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. En este sentido, Bilbao aseguró que son “infundadas” y les acusó por haber permanecido en silencio durante las pasadas legislaturas. “Un requerimiento, una remisión de un informe, la presentación de un recurso, las dos visitas a Adif en Madrid o la de Adif en Palencia. Actuaciones todas ellas que reflejan la posición de la Alcaldesa sobre este tema y el trabajo que ella ha realizado. Nos hubiera gustado que las hubieran hecho mucho antes”, informa Ical.