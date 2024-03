Día Mundial de la Tuberculosis: La vacuna "made in Spain" avanza sin financiación española

Tos prolongada –a veces con sangre–, dolor torácico, cansancio o fiebre son algunos de los síntomas más comunes de la tuberculosis, que vuelve a ser la enfermedad infecciosa más mortífera por delante de la Covid-19.

Según los últimos datos, en 2022 se detectaron 10,6 millones de casos, frente a los 10,3 millones en 2021, y murieron 1,3 millones de personas. En un 90% de las infecciones, el sistema inmunitario detecta el bacilo de la tuberculosis y lo controla sin producir enfermedad. Sin embargo, en un 5-10% de los infectados se desarrolla esta enfermedad que, sin un tratamiento de varios fármacos durante 6-9 meses, es mortal en la mitad de los casos.

Además, en las últimas décadas han aparecido cepas multirresistentes de difícil tratamiento con fármacos. Por todo ello, la OMS ha subrayado la necesidad y urgencia de desarrollar una nueva vacuna siguiendo el ejemplo de colaboración público-privada que permitió hallar inmunizaciones contra la Covid-19. Pues bien, de los 700 proyectos de vacuna que ha habido en el portfolio internacional desde el año 2000, en la actualidad hay únicamente seis en fase 3, siendo uno de ellos 100% español.

Se trata de Mtbvac, primera vacuna viva atenuada de Mycobacterium tuberculosis aislado de un humano, diseñada por un equipo investigadores de la Universidad de Zaragoza liderado por Carlos Martín y desarrollada por su socio gallego Biofabri.

Pues bien, ya se han iniciado los ensayos clínicos de eficacia de esta candidata a vacuna en recién nacidos y en fase 2b va a empezar en adultos. Y los datos, de momento, son prometedores. De ahí que si todo sigue igual «en 2028 podría estar lista tanto para niños como para adultos», avanza a este suplemento Esteban Rodríguez, CEO de Biofabri, con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra hoy. De conseguirse, se convertiría en la vacuna universal, ya que sustituiría a la actual BGC, que solo es eficaz en niños.

Y "puede que antes de 2028, en 2026 o 2027», precisa Carlos Martín, que explica que Mtbvac es más inmunogénica (genera más respuesta inmunitaria celular) y tan segura como BCG».

La vacuna se encuentra en fase 3 en recién nacidos en un ensayo de doble ciego, controlado y comparado con BCG. «Empezamos a principios del año pasado en Sudáfrica, Madagascar y Senegal. En total, el número de neonatos previstos para la prueba son 7.400. Y en este año hemos vacunado a más de 1.900, la mitad con Mtbvac y la otra mitad con BCG. Nuestra propuesta es que Mtbvac sea al menos un 50% más eficaz, como mínimo, que la BCG», explica Rodríguez.

Y afirma como mínimo porque todo apunta a que se superará y con creces, ya que «la BCG genera protección, pero entre un 4 y un 10% de los niños vacunados se infecta de tuberculosis. De modo que esta prueba es ciega y se van acumulando los casos. Cuando se produzcan 50 casos de tuberculosis diagnosticados, el organismo que analiza la prueba (Data and Safety Monitoring Board) pedirá los detalles y verá qué casos corresponden a qué vacuna. Como nuestro objetivo es demostrar que será un 50% más eficaz, eso quiere decir que cuando se produzcan 50 casos, más de 30 deberían ser de BCG y 15 nuestros como mucho para cumplir ese 50% más de efectividad. Si hubiera más el evaluador no nos dejaría continuar. Sin embargo, nuestra hipótesis es que nuestra vacuna va a tener más de un 90% de eficacia por los datos que tenemos de la fase anterior, ya que, aunque era un ensayo con pocos participantes , no enfermó ninguno».

Ahora bien, habrá que esperar, porque la previsión es que los resultados no estén «hasta finales de 2025», precisa Rodríguez.

A este ensayo hay que sumar los de los adultos. Así, «en otoño pondremos en marcha un ensayo en fase 2b en Sudáfrica, Kenia y Tanzania para demostrar la eficacia en adultos», avanza Rodríguez. De dar resultados óptimos se pasará a fase 3 aumentando el número de individuos, «pero para ello es imprescindible demostrar la eficacia de esta vacuna también en asiáticos. Por eso, en enero hemos comenzado un ensayo en adultos en fase 1 en India», el país con la incidencia más alta de tuberculosis. En concreto, el estudio está liderado por el gobierno indio a través de Indian Council of Medical Research y por la compañía Bharat Biotech bajo la estrecha colaboración de Biofabri. «El ensayo en fase 2 y 3 lo haremos el próximo año», añade el CEO.

Otro hito en esta vacuna, que tiene, según Rodríguez, una estabilidad de «dos años en nevera, como mínimo, frente al año de la BCG», es el desarrollo de la fase 2 de ensayos en adultos con VIH. Este estudio es clave para determinar si Mtbvac es segura en esta población. Está en marcha en 16 centros de Sudáfrica –que contempla la vacunación de 276 adultos– y con él se prevé evaluar la seguridad e inmunogenicidad en adultos y adolescentes VIH negativo y VIH positivos vacunados con Mtbvac.

Y es más importante de lo que pudiera parecer, ya que «si demuestras que la vacuna es segura en personas con VIH puedes vacunar masivamente», precisa el CEO de Biofabri, que incide en que se necesita un mayor esfuerzo y mayor financiación para combatir la tuberculosis.

«Estimamos que mil millones de euros cuestan los ensayos, y es que los estudios en fase 3 son muy costosos». Un proyecto con un presupuesto elevado que está siendo posible gracias a la financiación de «EE UU (FDA), Open Philanthropy a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, Alemania, Noruega y Suiza», aclara.

En concreto, según los datos facilitados por Biofabri, a nivel europeo se han destinado 34,3 millones de euros, 9,3 por parte de Alemania para la fase 2b en adolescentes y adultos, y resto por parte de la asociación Edctp, financiada por la UE para promover la investigación sanitaria global, para la fase 2a y 3 en neonatos. Y por parte de EE UU: 50,60 millones de euros de Open Philanthropy para la fase 2b en adolescentes y adultos y 6,26 millones del Instituto Nacional de Salud de EE UU y los programas de investigación Cdmrp para la fase 1b y 2a en adolescentes y adultos. Cifras a las que habría que añadir el dinero destinado en fase 1: medio millón de euros por parte de Suiza para el ensayo en adultos y otros 500.000 de Noruega para el estudio en bebés.

¿Y España? «No tenemos noticia. Al inicio del desarrollo, en 2008 o 2009 el Gobierno dio un millón de euros para financiar parte del desarrollo universitario. Desde entonces nada más».

«Desde que empezamos con los ensayos clínicos España no nos ha financiado», añade Martín, pese a que la vacuna, además de prometedora, es 100% española.

¿En qué se diferencia de la BCG?

►Hasta ahora, en los diferentes estudios realizados, la vacuna Mtbvac ha demostrado que es más eficaz y protege mejor frente a la infección por aerosol con Mycobacterium tuberculosis que la actual.

La BCG está basada en una forma viva atenuada de Mycobacterium bovis aislada de las vacas. En cambio, la española está basada en el patógeno humano Mycobacterium tuberculosis atenuado.

La BCG, que lleva más de 100 años en uso desde que el 18 de julio de 1921 un bebé de pocos días de vida nacido en París recibió la primera dosis de BCG, es solo eficaz en niños. En cambio, la española quiere demostrar su utilidad también en adolescentes y adultos. De hecho, que la BCG apenas tenga efectividad frente a la tuberculosis pulmonar del adulto hace que esta vacuna no tenga capacidad para modificar el complicado panorama mundial de la tuberculosis y lleve años buscándose una alternativa.

Y urge, porque como ya publicó este suplemento, la pandemia de SARS-CoV-2 ha revertido años de progreso en la lucha contra esta enfermedad, de ahí que ya la OMS alertase en 2021 de que habían aumentado las muertes por tuberculosis en el mundo. En España, por cierto, la tuberculosis repunta levemente en un año, aunque retrocede dos puntos respecto a 2019.