Con okupación, no hay solución

Tras siete años en el poder y cero viviendas construidas, Sánchez nos vino a contar otra vez que el problema de España con los pisos se debe a los extranjeros ricos que compran inmuebles, y que él lo va a arreglar persiguiendo fiscalmente a esos ricachones (se irán todos a Portugal), a los que tienen pisos sin alquilar y a los defraudan con los alquileres turísticos. También deslizó una amenaza para las herencias inmobiliarias, aunque sin concretar. El nuevo Plan Sánchez, que es en realidad el mismo de siempre pero maquillado, no va a funcionar por mucho que incentive a los caseros que bajen los alquileres un 5%, pues el problema de fondo es la inseguridad jurídica. El PP ha propuesto una ley antiokupación. Sánchez no dice nada al respecto.

La inquiokupación es una tendencia grave que hace que muchos propietarios prefieran no arrendar ante el riesgo de que sus inquilinos se queden en su casa sin pagar nada, teniendo que socorrerlos con el agua y la luz. Esta anomalía pasa solo en España. En ningún otro país se incentiva la okupación. Por eso no se arregla lo de la vivienda. Quien okupa debe saber que es un delincuente y que puede ingresar en la cárcel por usurpador. A quien no pueda pagar el alquiler debe ayudarle el Estado con una vivienda pública, pero nunca permitirle que se apropie de lo ajeno. La política de Sánchez consiste en perseguir a los extranjeros ricos que compran pisos caros, y en auxiliar a los extranjeros ilegales que los okupan por la cara. Así nos va.