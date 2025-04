"Es un privilegio acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida"

¿Qué patologías suele atender diariamente como ginecóloga y obstetra especialista?

Para ser ginecoobstetra te tienen que gustar las montañas rusas. En un día cualquiera de mi consulta puedo encontrarme ayudando a pacientes con consultas comunes como irregularidades del ciclo menstrual, sangrado, infecciones del virus del papiloma humano (VPH), endometriosis, anticoncepción o menopausia, y esa misma tarde, atender un parto, hacer cirugía o asistir un parto gemelar o de alto riesgo. ¡Eso es lo apasionante de mi especialidad!. Gracias a los avances de la inteligencia artificial puedo hacer una ecografía 5D, donde los padres ven en vivo la cara y movimientos de su bebé, con hiperrealismo, mejorando esas imágenes para que sea como ver a su bebé en vivo.

¿Están las nuevas generaciones de mujeres mejor preparadas o informadas que años atrás a la hora de preparar el parto?

Hay más información, pero eso no se traduce necesariamente en más conocimiento o bienestar. Las nuevas generaciones de madres tienen la ventaja de que se habla más y con menos tabúes y prejuicios de lo que pasa en el parto y el puerperio. También, tienen acceso a una gran cantidad de información a través de las redes sociales. Esto hace que estén mejor asesoradas para hablar y hacer preguntas sobre lo que les sucede, pero también las expone a una mayor ansiedad y al riesgo de recibir consejos de “influencers” sin preparación alguna, con mensajes inadecuados, contradictorios e incluso peligrosos cuando sugieren cosas que no son recomendables hacer sin supervisión. Por todo esto es fundamental contar con un equipo profesional que esté cuidando de esa madre y ese bebe, de manera integral, humana y personalizada. Las pacientes deben contar con un experto con quien hablar de manera directa y clara con toda la confianza en su experiencia y conocimiento.

¿Existen más embarazos complicados que años atrás? ¿Se producen más abortos?

No es tan simple como decir que han aumentado las tasas de complicaciones y de abortos espontáneos. Lo que sucede es que ha cambiado el perfil demográfico de las mujeres que buscan un embarazo. España es uno de los países de la OCDE donde más se retrasa la maternidad lo que lleva a un uso más frecuente de tratamientos de reproducción asistida. Puede que también esté relacionado con cambios en el estilo de vida y la mayor longevidad en general.

Es frecuente encontrarse en la consulta con pacientes de cada vez más edad que han postergado el embarazo hasta encontrar el momento que consideran “perfecto”. El problema aparece cuando el momento perfecto llega, pero el embarazo no. Esto genera mucha frustración y estrés que puede traducirse en un factor que dificulta aún más el proceso. Siempre aconsejo que afronten este viaje con ilusión, disfrutando de cada etapa del camino y no solo enfocándose en el destino final. Crear una nueva vida es un proceso especial que merece ser vivido con tranquilidad y esperanza.

Entrevista a Dra. Faride Ojeda Archivo Archivo

¿Qué ventajas ofrece hoy en día el parto personalizado?

Con los años he aprendido que cada mujer es única y tiene su propia manera de afrontar la maternidad. Algunas prefieren un parto sin epidural mientras que otras optan por una cesárea programada. Entre estos extremos, hay un abanico de posibilidades, pero lo más importante es que las mujeres se sientan respetadas en sus decisiones. Validar sus emociones marca una gran diferencia frente a los protocolos rígidos de la seguridad social, donde a menudo no se contemplan las necesidades individuales que muchas veces se originan en experiencias personales, algunas muy traumáticas.

Mi trabajo durante los nueve meses consiste en cuidarles de forma continua e intentar generar un vínculo de confianza que se refleja en el momento de dar a luz. Este proceso de acompañamiento emocional no solo prepara a las mujeres para el parto, sino que también les brinda la seguridad de que sus necesidades serán atendidas.

Qué opina sobre la edad cada vez más avanzada para ser madre. ¿Son mayores los riesgos?

Si. La evidencia empírica es clara al respecto: a mayor edad de los padres (y aquí es importante mencionar la edad tanto del padre como de la madre), van a haber mayores dificultades en concebir y existen mayores riesgos durante el embarazo. Por ello, cuando los profesionales nos enfrentamos a un embarazo en edad avanzada disponemos de una serie de protocolos y cuidados para monitorear de cerca la situación. En mi experiencia, el riesgo más significativo radica en la dificultad para lograr un embarazo en este contexto, más que en los riesgos asociados al propio embarazo.

Considero que no es justo juzgar a las mujeres que priorizan su desarrollo profesional o personal antes de la maternidad. La decisión de ser madre y cuándo depende de muchos factores, es sumamente personal y hay que respetarla. Las mujeres todavía cargamos con la mayor parte del peso de la crianza y es innegable que esto afecta a nuestras carreras más que a los hombres. Todavía queda un largo camino por recorrer en términos de conciliación laboral y familiar para poder animar a las mujeres que desean mantener sus carreras a dar este importante paso.

Sin embargo, siempre insisto en que aquellas que desean y tienen las condiciones para ser madres no deberían esperar al momento 'perfecto', ya que puede que nunca llegue. A veces el entorno es clave en estas decisiones. El momento ideal, en mi opinión, es aquel en el que la pareja está sintonizada y preparada para vivir juntos esta experiencia. Como suelo decir, un hijo no es la culminación de un proyecto, sino el inicio de uno completamente nuevo que no admite cambios ni devoluciones.

¿Cómo ha llegado a especializarse en cirugía con laparoscopia?

La laparoscopia representa un cambio significativo en la manera de realizar cirugías ginecológicas siendo una técnica mínimamente invasiva que permite operar diversos problemas ginecológicos sin la necesidad de abrir el abdomen de la paciente. Es una alternativa bastante segura cuando se necesita extraer un quiste, un mioma o incluso el útero, independientemente de la causa. Solo hacemos pequeñas incisiones, la más grande a través del ombligo, de no más de 10 mm y otras dos de 5 mm, con esto se permite una rápida recuperación y cicatrices mínimas que la mayoría de las veces cuesta ver con bikini.

Como toda técnica quirúrgica de alta precisión, requiere entrenamiento y muchas horas de práctica para dominarla. La especialización en cirugía laparoscópica no solo se logra a través de conocimientos técnicos, sino también gracias a una dedicación constante y una inmensa paciencia. Son claves los años de experiencia del profesional, que en mi caso son casi 15 años de quirófano.

"Debemos empoderar a la mujer para tomar decisiones informadas sobre su salud"

Quiero aclarar en que no todas las cirugías se pueden hacer de esta forma por diferentes motivos como posponer demasiado una cirugía o porque determinadas patologías no lo permiten. Pero cuando se puede realizar, me siento afortunada de poder emplearla para mejorar la calidad de vida de mis pacientes.

A pesar de la buena sanidad de la que goza nuestro país, ¿qué aspectos considera que deberían cambiarse para mejorar éste área de salud?

Es cierto que la sanidad en España goza de una reputación excelente y da cuenta de ello la gran cantidad de pacientes internacionales que llegan a nuestro país para diferentes tipos de tratamientos (incluida mi consulta). No obstante, se van notando grandes tendencias en países vecinos que definitivamente tendremos que ir incorporando en la sanidad en nuestro país. En general, lo que se observa a nivel mundial es el cambio de paradigma. Antes parecía que uno tenía que elegir entre una medicina técnica, rigurosa, basada en la evidencia científica pero fría y distante para la paciente versus una práctica de la medicina más humana y respetuosa del paciente. En la actualidad la buena sanidad no puede prescindir de ninguna de las dos cosas.

En la práctica, muchos de estos cambios no solo tienen que ver con la medicina sino también con cambios de paradigma sociales. En Reino Unido se están haciendo campanas para fomentar el dialogo abierto sobre la menopausia y se debate la importancia de garantizar el acceso de los tratamientos disponibles a todas las pacientes. En Francia tienen un programa ejemplar de rehabilitación del suelo pélvico para las pacientes post parto. En varios países de la UE se garantiza el acceso global e incluso gratuito a una amplia gama de métodos anticonceptivos. Como profesional a la cabeza de una consulta moderna y especializada tengo la obligación de estar al tanto de estos cambios e incorporarlos al servicio de mis pacientes.

Sigue existiendo mucho desconocimiento por parte de las mujeres sobre cómo afrontar la llegada de la menopausia. ¿Qué recomendaciones le daría a este respecto?

Es crucial normalizar la perimenopausia (los años previos a la desaparición de la regla caracterizados por una regla irregular) y la menopausia (cuando la regla no ha venido durante 12 meses). Uno de los temores más profundos que enfrentan algunas mujeres no se relaciona tanto con los cambios físicos, sino con la percepción de que la menopausia es una fecha de caducidad. ¡Todo lo contrario! Hay mucha vida después de la desaparición de la regla y es fundamental cuidar la salud para disfrutar de esas décadas en plenitud. Un buen cuidado ginecológico en la menopausia es un factor de calidad de vida en la tercera edad. Estamos hablando de prevenir osteoporosis y las famosas fracturas de cadera en la vejez, prevenir la incontinencia urinaria, etc.

Las mujeres en esta etapa no deben olvidarse de que no están solas. Están acompañadas por todas las mujeres del mundo (esto nos afecta a todas sin excepción) y por los ginecólogos. No hay necesidad de sufrir los síntomas en silencio. Existen una gran cantidad de tratamientos y opciones que permiten tratar los síntomas durante la transición a esta nueva etapa. No hay que sentir miedo de pedir ayuda.

¿Qué es lo que más valora de su equipo de profesionales con los que trabaja?

Lo que más valoro de mi equipo es el respeto, la cercanía y humanidad con la que atienden a las pacientes. Desde el momento en que entran en la consulta, las mujeres encuentran un ambiente acogedor y libre de juicios, donde se sienten cómodas para expresar sus miedos y preocupaciones. Nuestro equipo genera un espacio de confianza en el que las pacientes se sienten escuchadas y encuentras soluciones a su medida. Le puedo asegurar que bajo mi experiencia, este enfoque empático y respetuoso es lo que marca una gran diferencia en la en el bienestar de mis pacientes. Fruto de este trabajo llegan reconocimientos como el más reciente Premio Severo Ochoa alcanzado por la Excelencia en Ginecología y Obstetricia Quirúrgica.