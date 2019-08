Antonio Resines, el juez de “El hormiguero 3.0” y Pedroche, una actriz de películas míticas

Este próximo lunes vuelve el programa más visto de la televisión, “El hormiguero 3.0”, y llega cargado de nuevas risas, secciones y fichajes en su plantilla. Tras las vacaciones de verano, el programa que ya recolecta trece temporadas en lo alto del podio, vuelve en su horario habitual para divertir a sus espectadores.

El cantante Pablo López, será el primer invitado de la temporada, y le seguirán Ona Carbonell, Luis Tosar y Amaia Romero para cerrar la primera semana de "El Hormiguero 3.0". No solo habrá nuevos invitados, sino que tambien nuevos colaboradores como Cristina Pedroche, la cual tendrá una sección ligada con el cine y sus bandas sonoras. Antonio Resines también se une a este gamberro y divertido elenco de colaboradores, su sección será sentenciar sobre los temas más pólemicos del momento. Los culpables o inocentes los dictaminará el propio actor como juez. No podría faltar el abuelo influencer, en esta sección el futuro es el pasado gracias a este representante de la tercera edad en las redes, que hará alarde de su postuero haciendo sus propios stories, "challenges", "unboxings",etc. Juan Peligros puede que no necesite presentación, ya que este se enfrentará a todo tipo de desafios arriesgados como lanzarse desde lo alto de las torres KIO o propulsarse con fuegos artificiales. Suko es el último de estos nuevos fichajes, él y su equipo de contraespionaje mostrarán el lado oscuro de la tecnología.

El pasado curso, el programa producido por Atresmedia TV en colaboración con 7 y Acción, repitió como el programa más visto de la televisión. Cerró la temporada con un 14,4% de cuota de pantalla y una media de 2.561.000 espectadores, que se dice poco. Además "El Hormiguero" cumple cinco años consecutivos como lider absoluto en su franja horaria. Siendo la opcion preferida para los espectadores menores de 65 años, alcanzando la mejor nota entre la juventud con un 16,7% de cuota de pantalla media. Y trás ver las novedades que van a llegar en esta temporada no dudamos en que la diversión y las risas están totalmente aseguradas.