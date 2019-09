Cristina Pardo denuncia a una marca por utilizar su imagen de manera fraudulenta

"No sé qué es esto, pero no cuenta ni con mi conocimiento, ni con mi consentimiento" es el tuit que la periodista ha publicado, acompañándolo de una captura de la web Espectalium, que ofrecía sus servicios para participar en un evento. La empresa promocionaba los servicios de la periodista con el siguiente anuncio: "Contratar Cristina Pardo como presentadora para eventos. La famosa periodista de 'laSexta Noticias' o 'Liarla Pardo' puede ser la persona que presente tu evento corporativo".

Cada vez son más los presentadores o actores que denuncian públicamente a marcas que utilizan su imagen de manera fraudulenta. No es la primera vez que se utiliza el rostro de personajes populares para hacer promoción de sus productos o servicios, la última en denunciar este uso ha sido Cristina Pardo. La presentadora de 'Liarla Pardo' ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para avisar a sus seguidores de que ella no ha cedido su imagen para ninguna promoción.

Pardo ha querido dejar claro al público que no forma parte de ninguna empresa de contratación de servicios para eventos. Muchos de sus "followers" le han mostrado su apoyo en los comentarios de su publicación.

Pero no es la primera vez que sucede, muchos colaboradores de televisisón han sido víctimas de esta estrategia utilizada por empresas concretas para captar clientes. Susana Griso también vivió esta situación. La presentadora de 'Espejo Público' de Antena 3 se vio involucrada en una estafa, una marca utilizaba su nombre para acercarse a otros rostros conocidos y así poder cerrar acuerdos profesionales. A las periodistas se unen otros nombres como Risto Mejide, Joaquín Prat y Pablo Motos, que utilizó una sección de 'El Hormiguero' para hacer pública su denuncia. "Facebook está publicando una publicidad sabiendo que es una estafa y les da igual. Entonces, como no me hacen caso y llevamos dos semanas diciendo que por favor que la quiten, lo voy a decir”, reveló el presentador, a lo que añadió: "Está saliendo una publicidad con mi imagen, sin mi consentimiento, con una supuesta forma de ganar dinero que es un fraude."