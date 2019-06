Helena Bianco: "Quiero reivindicar a mi generación, no estamos muertos"

Cuando apareció en el escenario de «La voz Senior» su rostro era familiar para algunos espectadores, aunque les costaba encontrarle un sitio en sus recuerdos. Al cantar la fueron reubicando, pero no fue hasta que se presentó a los «coaches» –«soy Helena Bianco», dijo– cuando la audiencia más adulta echó mano del retrovisor de la memoria para retrotraerse a los años 60, cuando era el rostro más vistoso de «Los mismos», un grupo de pop que triunfó a lo grande con el tema «El puente» y aquel estribillo tan pegadizo. Ahora, casi cinco décadas después, su nombre vuelve a los titulares al ganar el «talent» de Antena 3, que ha sido una de las revelaciones de esta temporada televisiva.

–¿Se veía como favorita?

–La vida me ha enseñado a no ilusionarme demasiado, por lo que no se me pasó por la cabeza. Cuando gané me sentí desbordada por la ilusión, la emoción y los nervios.

–Tras ganar, ¿lo que toca es ponerse las pilas?

–Ya las tenía puestas, pero me siento como el título de la canción: «Volver a los 17». En este programa me han dado una lección de sensibilidad y de vida. Además, me ha devuelto la alegría. La verdad es que lo necesitaba.

–Es que su profesión en ocasiones es muy ingrata. Se pasa del éxito al olvido en un suspiro.

–Sí, es difícil remontar y para mí ha sido muy duro levantarme algunas mañanas. «La voz Senior» me ha servido para sentirme viva, creer más en mí y volver a ilusionarme.

–Lo cierto es que, salvo algunas excepciones que se cuentan con los dedos de la mano, los cantantes que superan los 60 años son invisibles...

–Por eso me presenté a «La voz Senior»: para reivindicar a mi generación. Ni estamos muertos ni hemos desaparecido. Apenas tenemos presencia en los programas de televisión. Por eso es tan importante este formato: nos da la oportunidad de que el público nos vea y sepa que estamos en plenas facultades artísticas. Creo que es una deuda que tenían con nosotros porque algunas veces, aunque es verdad que se oyen nuestros temas en la pequeña pantalla. Sin embargo, eligen a intérpretes más jóvenes para cantarlos.

–La canción que le dio el triunfo fue «A mi manera» («My Way»), un clásico de Frank Sinatra. ¡Qué reto!

–No la elegí yo, esas decisiones las toma el equipo. Me pasó igual cuando tuve que interpretar «Te extraño». Es una gran responsabilidad porque son temas que son eternos, tan populares y que además se han hecho tantas versiones... Sin duda, es una responsabilidad. Posiblemente, si la hubiese cantado en una gira me hubiese arriesgado más, pero quise mantener su esencia.

–Ha gustado mucho que recuperase las canciones de Mari Trini...

–Ha sido una de las compositoras, poetas y cantantes más importantes y, como mujer, tuvo mucha relevancia social. Es lo que te decía antes: cumples los 50 y los 60 y desapareces, te dan por muerta. Ahora estoy de gira con «Tributo a Mari Trini» para conmemorar el décimo aniversario de su muerte. Sus familiares y conocidos protegen mucho su obra, recelan de que la interpreten otros. Yo, por suerte, pasé la criba y también la de su club de fans.

–¿Cómo ha sido su experiencia con su «coach», Pablo López?

–Hemos vivido una relación entrañable porque es muy cercano y te da muy buenos consejos siempre desde el respeto. Sobre todo me fascina cómo habla. He convivido poco con él y me he quedado con ganas de más. Me falta tomarnos un café juntos o invitarle a comer para hablar de muchas cosas.

–En el programa ya ha cantado con Pablo.

–Y me gustaría volver ha hacerlo, aunque mi sueño es que me componga una canción.

–Tras este triunfo, ¿cómo se plantea el futuro?

–Espero que no sea muy oscuro sino bonito y luminoso. Creo que todavía me quedan unos añitos buenos (tiene 70), pero me resisto a tener muchas expectativas porque luego la caída es brutal. Me gustaría que el disco que voy a grabar con Universal sea un éxito y me de proyección como solista y, sobre todo, pido salud porque con ella puedo afrontar todo lo que venga.