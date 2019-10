Melani es la encargada de representar a nuestro país en Eurovisión Junior 2019 que se celebrará en Polonia el próximo 24 de noviembre. Su canción “Marte” ha sido publicada completa hoy por RTVE en su web y se pueden observar momentos de la grabación del vídeoclip en la tierra natal de Melani, Valencia. Los escenarios escogidos fueron la playa de Cullera, donde estuvo recogiendo plástico, y el Oceanográfic.

Según la web de RTVE, “intentará mover conciencias en Europa para actuar frente al cambio climático y el calentamiento global”. Melani García, encargada de ponerle la voz al tema también participó en su composición junto a Pablo Mora (Lagarto amarillo” y ha sido producida junto a Manu Chud. Durante la grabación de la pieza, Melani aclaró que «en la playa de Cullera no había plásticos, estaba muy limpia porque somos muy limpios en Valencia y he traído yo los plásticos de casa para mostrar la realidad de otros mares. Eso sí, he estado pendiente de que no se volaran con el viento y no se ensuciara el mar. Eso lo tengo muy presente».

Aquí puedes escucharla y verla entera: “Marte” de Melanie