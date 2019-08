Por primera vez en dieciséis años, la gala de los Premios Emmy 2019 no tendrá presentador. Así lo ha anunciado la cadena en la que va a ser emitida, Fox: "Tenemos que destacar tantos programas que se despiden que era mejor no tener presentador".

No es el primer certamen internacional que toma esta decisión, los pasados Oscar tampoco lo tuvieron en su última gala y es que, aún teniendo varias opciones para liderar este evento anual han decidido confirmar el rumor que ya se dejaba escuchar desde el mes de junio. La intención, además del tiempo, es la de renovar este formato. Darle un cambio radical, según afirma la cadena.

Esta no es la única novedad, por primera vez dos grandes productoras han sido contratadas para supervisar este encuentro: Done and Dusted y Don Mischer Productions, con el principal objetivo de prestarle más atención a la espectacularidad de la gala. Eliminando estos aspectos, los realizadores podrán centrarse en homenajear, entre otras cosas, a grandes series que cerraron su legado durante el pasado año como "Juego de Tronos" (batió récords de nominaciones), "Big Bang Theory" o incluso el aniversario de grandes producciones como "Seinfeld" o "Friends". Otro de los rumores que revolotean pero que tendremos que esperar para confirmar, es el de la intención de reunir a grandes iconos de los formatos más queridos por la audiencia.