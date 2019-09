Irene Junquera se las prometía muy felices cuando abandonó “El chiringuito de jugones” en el que informaba de los “tuits” de los seguidores en las redes sociales. El éxito del programa deportivo pensó que sería una catapulta para otros proyectos profesionales en los que nadie le hiciese sombra. Se equivocó en 2015 al intentar volar sola.

Fue colaboradora de “Zapeando”, aunque no pudo hacer sombra a ninguno de los colaboradores, bastante más bregados en el humor y la ironía. Después, participó en “All you need is love... o no” junto a Risto Mejide y en varias tertulias deportivas de Gol.

Ahora es una de las habitantes de “GH: VIP” y una de las que da menos juego hasta el punto de que esta semana está nominada. ¿Por qué está en un “reality” en el que no pega ni con cola? Ella misma lo ha aclarado: “He tenido un año muy duro y me quedé en el andén del trabajo y se lo propuse a mi representante”. explicó a varios de los participantes.

Afirma que es una periodista reputada y creíble en el ámbito deportivo, pero lo cierto es que puede que pierda muchos puntos al entrar en “GH: VIP”. Junquera no lo ve de la misma forma ya que “la gente que lo ve me va a conocer más”. Sí, pero en un registro inesperado.