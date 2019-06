¿Quién es Helena Bianco, la ganadora de “La voz Senior?

Muchos espectadores rápidamente la reconocieron de aquella etapa de la televisión en blanco y negro cantando “El puente” de Los Mismos, aunque otros muchos, los más jóvenes, y algún “coach” no tenían referencia de ella a pesar de ser uno de los rostros más populares entre 1960 y 1970. El título de la canción puede que no diga mucho, pero ¿quién no recuerda estas estrofas? “Será maravilloso viajar hasta Mallorca/Sin necesidad de tomar el barco o el avión/ Sólo caminando en bicicleta o auto stop”. Otros de sus “hits” fue “Voy a pintar las paredes con tu nombre” y “Pon una cinta en tu viejo roble”.

Helena Bianco ganó anoche “La voz Senior” otro logro al que añadir a su larga carrera, en la que disfrutó de la fama pero también del olvido. A los 17 años entró en el grupo de pop “Los Mismos”. Rápidamente se convirtieron en un grupo de referencia para competir por “La canción del verano”. El grupo se disolvió y empezó una irregular carrera en solitario. Participó en el programa “Vivo cantando” y, en 2007, “Misión Eurovisión”, además de colaborar en “¡Qué tiempo tan feliz!”. También ha participado en “Memorables 60-70”, un espectáculo nostálgico, con el que recorrió España en 2010.

A sus 70 años vuelve a recibir un subidón de popularidad. De su paso por el concurso se recordará sus versiones de canciones de Mari Trini y su actuación final interpretando el tema “A mi manera” (“My Way”), que hizo célebre e inmortal Frank Sinatra. Al igual que ocurrió en “La voz” el “coach” Pablo López logró que su finalista se alzase con el premio.