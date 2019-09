Han pasado más de 25 años desde que se estrenó la famosa serie “Salvados por la campana” (“Saved by the Bell”), que comenzó su emisión en 1989 y cuyo último capítulo se emitió en EE UU en 1993. Las aventuras de Zack, Kelly, Slater, Lisa, Screech y el señor Belding mantuvieron pegados al televisor a miles de jóvenes que se ilusionaron con sus historias de instituto. Tras terminar la serie algunos de sus protagonistas intentaron reinventarse para no verse lastrados por la serie que les hizo famosos, pero no todos los consiguieron. Tras estos años y varios intentos parciales parece que la reunión de toda la clase está cada vez más cerca.

En abril de este año, con motivo del 30 aniversario del comienzo, algunos de sus protagonistas se juntaron para rememorar tiempos felices de aquellos 87 episodios. “Así es como se ven más de 30 años de amistad”, escribió Mark-Paul Gosselaar (Zack) en su perfil de Twitter junto a una foto de tres de los protagonistas y sus parejas. Todos han pasado por vicisitudes durante estos años. Gosselaar no abandonó jamás la actuación y es, tal vez, quien aún se ha mantenido en Hollywood en varias series, aunque jamás dio el gran salto a la pantalla grande. Ha aparecido en series como ‘Weed’, ‘Nobodies’, ‘NYPD Blue’ y ‘The Passage’. Tiffani-Amber Thiessen (Kelly Kapowski) se sumó a “Sensación de Vivir” y en otras series clásicas como “Matrimonio con hijos” o “Blossom”. También tuvo espacio para la polémica con su desnudo para “Playboy”. Jesse Spano, interpretada por Elizabeth Berkley se quedó estancada después de su participación en “Showgirls”, donde la crítica se cebó con ella y aunque ha aparecido en series como “CSI Miami” nunca ha vuelto a destacar en la actuación. Uno de los mejor parados fue el latino Mario López, que hacía el papel del cachas Slater, que tras papeles menores en cine y televisión, y llegó entonces su oportunidad de ser presentador de dos programas de éxito: “America`s Best Dance Crew” y “Factor X”. El polémico Samuel “Screech” (Dustin Neil Diamond), protagonizó en 2009 un vídeo pornográfico bajo el título “Saved by the smell” y también publicó el libro “Behind the bell” contando los trapos sucios de la serie, con egolatría y tríos en la cama como elementos principales. Recientemente fue condenado por apuñalar a un hombre y, posteriormente, por violar la libertad condicional de este delito al dar positivo en drogas. Lisa Turtle era la adolescente millonaria en “Salvados por la Campana”, interpretada por Lark Voorhies. Pese a que quiso mantener su estatus en Hollywood, ahora es más protagonista de la prensa rosa estadounidense. Ahora, es testigo de Jehová y está alejada de Hollywood.

Pues con este panorama parece que la reunión de todo el elenco está cada vez más cerca. Durante la Fan Expo Canadá, varios de los actores revelaron que existe una probabilidad de que la serie regrese a la televisión, pero no como un remake sino como un reencuentro de sus protagonistas originales. “Obviamente, no podrías estar en la escuela secundaria todavía, por lo que tendrían que ser creativos con la premisa. Pero es divertido pensar en eso, ¿y quién sabe? Nunca dices nunca”, señaló Mario López, mientras que Mark-Paul asegura que “hace poco escuché que hay conversaciones. Lo sabemos, los tres lo sabemos, los productores lo van a abordar. Si surgiera algo, estoy seguro de que todos querríamos estar a bordo de alguna manera, así que eso es todo”.