“Chernobyl”: ¿es posible que HBO impulse una segunda entrega?

Se ha convertido en la serie de moda gracias a su calidad pero, sobre todo, al empujón que le dieron los usuarios de IMDb al puntuarla con un 9,7, una nota por la que supera a títulos como “Breaking Bad” y “Juego de tronos”. Sin embargo, hay que poner las cosas en su sitio: es una miniserie de cinco capítulos, por lo que es difícil que presente síntomas de agotamiento. A pesar de estas precisiones, la audiencia ya está pensando en una segunda temporada, algo que parece muy improbable. Las plataformas de “streaming” anuncian a la velocidad del rayo, casi en el minuto uno de que se haya estrenado el primer capítulo de una serie, su renovación para la siguiente temporada, algo que no ha pasado con “Chernobyl” porque fue concebida como una miniserie. Su creador Craig Mazin -¿quién le ha visto y quién le ve al guionista de “R3sacón” (2013)? ha manifestado en Twitter lo que parece ser una despedida. A saber: “Para todos los que están viendo #ChernobylHBO, la parte más complicado ha terminado. No más armas. No más muerte. La próxima semana, verás lo que sucedió en esa fatídica noche. Verás cómo explota un reactor RBMK. Y se hará una especie de justicia. Gracias por hacer este viaje con nosotros”. para después agradecer su participación a todo el equipo. La sentencia final llegó con la siguiente reflexión: “Esta noche, nos sentimos honrados de presentar el episodio final de #ChernobylHBO en memoria de todos los que sufrieron y se sacrificaron. Vechnaya Pamyat”. En una entrevista a “The Hollywood Reporter”, Mazin se refiere a una de sus máximas inquietudes, como se recibiría en los países del antiguo bloque del Este. Y así responde: “Estaba muy nervioso acerca de cómo se recibiría el programa en Europa del Este, en Ucrania y Bielorrusia, en Rusia o en cualquiera de las antiguas repúblicas soviéticas, y ha sido fascinante. En general, la abrumadora respuesta de las personas ha sido increíblemente gratificante. Reconocen que hicimos esto con amor y respeto por ellos, y que nos esforzamos al máximo para obtener los detalles correctos, lo que creo que, desde su perspectiva, las producciones occidentales a menudo no hacen o no intentan hacer en absoluto”. Pero siguiendo con esa segunda temporada que, puede o no, vea la luz. Según muchos espectadores hay tramas que se podrían seguir alargando. Por ejemplo, lo que pasó con Dyatlov, Fomin y Bryukhanov. Con todo, parece ser que Mazin tiene ya en mente otros proyectos que se alejan de “Chernobyl” porque no quiere repetirse. A la publicación estadounidense ya citada, ya le ha confirmado que tiene una idea sobre una historia contemporánea que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos.