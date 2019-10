Las redes crucifican a Marta Flich por su entrevista a Pablo Iglesias

La economista y humorista Marta Flich ha sufrido un duro veredicto en las redes por su entrevista a Pablo Iglesias en ‘Todo es mentira’. El líder de Unidas Podemos y la presentadora suplente de Risto Mejide han sido los protagonistas de una entrevista caracterizada por la tensión, el nerviosismo, unas preguntas surrealistas de la entrevistadora y unas respuestas secas del entrevistado.

Y es que la entrevista ha arrancado torcida desde el inicio, con Pablo Iglesias seco, cortante y enfadado porque Flich no le dejaba responder a sus afirmaciones. Uno de los momentos más fríos ha sido cuando la presentadora, tras señalar Iglesias que no creía que hubiera una nueva intentona independentista en Cataluña, le ha preguntado con cierta sorna si había tenido contactos para saberlo. “Yo no. ¿Y tú?”, ha sido la respuesta de Iglesias.

Pero si una pregunta ha crucificado a Flich ha sido al interrogarle si, tras rechazar la Vicepresidencia del Gobierno destinada a Irene Montero por parte de Pedro Sánchez, “esa noche durmió en el sofá”. Iglesias, muy serio, ha respondido con un contundente “no”, quedándose callado y generando un momento de tenso silencio.

Flich, que en ocasiones ha titubeado en las preguntas o ha sobreactuado con risas, incluso ha trastabillado al preguntarle si Pablo Echenique incumplía el Código ético de Podemos tras su reciente condena. Nueva respuesta seca y cortante del líder de UP.

La sucesión de ‘zascas’ ha continuado al preguntarle si Irene Montero apunta como sucesora al frente de la formación morada. “Mi sucesor lo tendrán que elegir los inscritos”, ha afirmado.

Otro momento de tensión se ha vivido cuando Iglesias le ha explicado cómo se estaban organizando tras el nacimiento de su hija y cómo estaba llevando Montero la maternidad para complementarla con su actividad política. El enfado de Iglesias, con cara de pocos amigos, ha ido a más: “Te lo acabo de explicar. No es lo mismo una pequeña que dos prematuros”.

El desarrollo de la entrevista ha llevado a que Flich fuese objeto de numerosas críticas en las redes, especialmente en lo referente a la pregunta sobre dormir en el sofá.