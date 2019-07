Miguel Herrán en pleno llanto para descalificar a Instagram

Si hay algo que califica a Instagram es "Postureo" , playas, comidas, bañadores, cuerpos y caras perfectos... No da cabida al error, a la imperfección, la celulitis ni los granos. Ni que decir tiene de no mostrar sentimientos más allá de la euforia, felicidad y risas. Podríamos resumirlo en que solo se muestra la buena cara de la vida. En el momento en el que se sale de estos mandamientos de la red social, y se muestra la cara B, los usuarios no logran encajarlo del todo. Y es que si mostramos algo tan humano como dormir, comer, viajar y reír ¿por qué estará mal visto la congoja, sufrir e incluso llorar?

Parece que esta pregunta también ronda en el pensamiento de figuras conocidas de la televisión, sin ir más lejos, uno de los protagonistas más queridos de "La Casa de Papel" nos ha invitado a la reflexión con una publicación que ha subido a Instagram. Para sorpresa de todos Miguel Herrán ha publicado en su cuenta un vídeo en el que sale solo llorando. Ni una palabra, ni una intentona de hablar. Solo lágrimas.

"Sin filtros, sin edulcorantes y sin mentiras" así quería el actor revolver la red social, haciendo ver su rechazo hacia el postureo que se crea en ella, llegándola a llamar "máquina de mentir". Sin dar detalles de porque ese desconsuelo "ni yo mismo lo se" ha querido dar visibilidad a esos sentimientos que todo el mundo tenemos y que no hay porqué esconderlos.

Los mensajes de acuerdo con su reflexión, de ánimo y de apoyo no se hicieron esperar. No solo por parte de sus fans sino también de sus compañeros de series, tanto los de "La Casa de Papel" como los de "Élite".