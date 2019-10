La relación actor-paparazzi suele ser complicada, y el trabajo de los segundo a veces sobre pasa ciertos límites éticos que hace que el actor se sienta víctima de un acoso constante. Como le pasó a Miguel Herrán, protagonista de ‘Élite’ y de ‘La casa de papel’, cuando al estar rodando en plena calle se percató de que un fotógrafo no paraba de captarle con su cámara.

El actor fue hacia él y comenzó a grabarle con su móvil para posteriormente compartir los vídeos en Instagram. En ellos se puede escuchar a Miguel diciendo: "Mira, aquí tenemos a un paparazzi que no me deja vivir en paz. Estoy rodando y me persigue", narró el joven que siguió incluso cuando el fotógrafo se dio la vuelta. “¿No quieres que se te vea la cámara? Pero si estoy en la calle. Puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no?”, cuestionaba.

No quedando satisfecho, Miguel Herrán optó por seguir grabando y el fotógrafo aprovechó para sacarle fotos más de cerca hasta que un compañero del equipo de rodaje decidió llevarse al actor que, antes de abandonar la escena, le dijo: "ojalá algún día dejes de vivir a costa de la vida de los demás".