“Velvet Colección”: Adrián Lastra se despide de Pedro

Los inicios de la carrera profesional del madrileño no fueron precisamente fáciles. Y es que, tras criarse en el barrio de Palomeras Bajas, decidió seguir su sueño: cantar. En el ámbito musical entró en el elenco de «Hoy no me puedo levantar», que marcó un antes y un después en su vida. Tras este gran logro, comenzó a introducirse en la pequeña pantalla con «Corta-t», «Yo soy Bea», «Los hombres de Paco» y «La Tira». Después llegaron papeles fijos en producciones como «Impares», «Lalola» y «BuenAgente», aunque sin duda la serie más importante para su carrera ha sido «Velvet».

Próximos proyectos

Aunque la etapa de «Velvet» se cierra para siempre, Adrián Lastra se encuentra en un buen momento de su carrera. El año que viene, aunque el rodaje se inició hace tres años, estrena «Nadie muere en Ambrosía», una película del director Héctor M. Valdez, producida por Bou Group. El 6 de septiembre lanza «Litus», un film que el actor destaca como «muy emocional»: «Durante el rodaje se nos saltó la lágrima porque, además de la historia, la forma de trabajar de Dani de la Orden es maravillosa», afirma. También añade a sus próximos trabajos «Si yo fuera rico» y «Hasta que la boda nos separe». En estas ficciones coincide con Álex García. «Álex y yo vamos siempre de la mano. No se unió a “Velvet” por que no pudo», bromea el madrileño. Próximamente, también podremos ver al actor «En los brazos de un asesino», un drama dirigido por William Levy, que llevará a la pantalla la adaptación del best seller «Killing Sarai» de la autora J. A. Redmerski, pero todavía no se ha confirmado fecha de lanzamiento. Actualmente, va a estrenar, en el Festival de Mérida, «Metamorfosis» con la dirección de David Serrano, y según informa el actor: «No hay gira. La obra ahí nace y muere».

La gran evolución de «Velvet»

Desde 2015 «Velvet» no ha dejado de crecer, tal y como ha confesado Adrián Lastra: «Esta serie nació de una cosa súper pequeña. Yo tenía un personajillo, que según avanzaban las temporadas comenzó a crecer».