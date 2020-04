Las estaciones de esquí representan el reclamo perfecto para desconectar y cambiar las rutinas del día a día. España tiene la fortuna de contar con varias zonas de esquí, aunque quizá el lugar más peculiar de todos sea Sierra Nevada. Esta estación posee una gran cantidad de kilómetros esquiables, al tiempo que entraña un lugar con una gran oferta de ocio y gastronomía que hará que saber esquiar o no sea secundario.

Situada a media hora en coche de Granada, Sierra Nevada ofrece más de 110 kilómetros esquiables divididos en 131 pistas de todos los colores y posibilidades destacan que puedes disfrutar en un día normal de esquí de un desnivel de 1.200 metros, una auténtica barbaridad única en España, puesto que ninguna pista puede ofrecer estas características.

Sierra Nevada tiene un carácter especial porque para disfrutarla a pleno rendimiento tienes que estar en la hora y el lugar adecuado. Sin embargo, si tienes la fortuna de una nevada reciente, vas a disfrutar como un enano por unas pistas que se presentan amplias, muy bien pisadas y sobretodo muy seguras en comparación con otras que existen en la Península Ibérica. Hablamos de una estación 5 estrellas para el esquí.

Pero no todo es hacer deporte, después de que estación cierre sus puertas no te quedas aislado en un pueblo en el que no hay de nada. La variedad de ocio que ofrece Sierra Nevada está al nivel de una ciudad con galerías comerciales, restaurantes de todo pelaje, discotecas y hasta una bolera. La vida nocturna en la estación es de todo menos aburrida y por eso mucha gente alarga su estancia porque aquí no sólo se viene a esquiar.

¿Dónde alquilar material de esquí y snow?

Escuela Blanca Nieve

La escuela Blanca Nieve ofrece un material de esquí y snow de última generación a la medida de sus clientes. Se trata de un lugar donde sentirás la cercanía desde un primer momento.

Aquí podéis encontrar todo lo necesario para esquiar de una manera segura, sin duda es un gran establecimiento donde poder comprar así como alquilar todo el equipo para la práctica de deportes de invierno: esquí, snowboard, botas, palos y cascos durante los días que dure la estancia a un precio asequible para nuestros bolsillos.

Sus dueños son argentinos y muestran una gran pasión por el esquí con una tradición muy importante en la familia. No en vano, el hijo de Viviana, la dueña, compite en diversos descensos de riesgo por todo el mundo. Ellos saben de lo que hablan cuando te alquilan algo y sin duda su objetivo es que las personas que les visiten se sientan como en su propia casa desde el momento en que entran por la puerta y mientras son asesorados por sus profesionales cualificados.

En nuestro caso también escogimos el servicio que ofrecen de clases personalizadas. Nuestro profesor se llamaba Nube y fue totalmente excepcional y paciente para enseñarnos los secretos del esquí. La psicología fue la herramienta más importante que empleó con nosotros para hacernos aprender, ya que el deporte blanco guarda muchos secretos y él los conocía todos y quiso compartirlos.

Sin duda, recomendamos dar clases con esta escuela porque además de aprender y mejorar tu nivel, te diviertes bastante cuando si no sabes esquiar lo habitual es sufrir.

¿Dónde dormir?

Alquileres Sierra Nevada

La experiencia y el trato personal al servicio del cliente. Así son los amigos de Alquileres Sierra Nevada, una empresa con más de una década de experiencia en el alquiler de casas con más de 100 apartamentos en el pueblo de Sierra Nevada e infinidad de posibilidades para todos los bolsillos. Su oferta es sin duda atractiva y muy económica y recomendamos a todos que prueben sus apartamentos. Son el AirBNB de la plaza Pradollano.

Su gerente, Antonio Espinar, se enorgullece de conocer todas las necesidades de los visitantes y es cierto que lo hace puesto que desde el primer momento te mete en el bolsillo. Tiene don de gentes y lo notas cuando paseas con él por las calles de Sierra Nevada porque sientes que es como si fuese el alcalde en cubierto. Le conocen en todas las tiendas y bares, y esa sensación de cercanía es clave para saber que un negocio va bien porque es respetado por todo el mundo.

Alquileres Sierra Nevada aloja año tras año a miles de esquiadores que se animan a probar la nieve del sur de España y la mayoría se anima a volver a dormir en las diversas casas que posee Antonio. No en vano, son la única empresa que posee la certificación de empresa distinguida en calidad turística en la web “Calidad en destinos”.

¿Dónde comer?

Tito Luigi

Se trata de un restaurante italiano de bandera. La sensación al entrar es que te encuentras en una trattoria clásica y los platos están claramente a la alturas de las expectativas. Este restaurante se caracteriza por tirar del producto mediterráneo en todas sus elaboraciones consiguiendo un sabor y una presentación que te hipnotizarán.

Pero estamos en un italiano y aquí lo más importante es que la elaboración sea fiel al estilo del país transalpino. Las pizzas son de alta cocina gracias a su horno de leña, mientras que las pasta tienen todas un sofrito que te transportarán a Nápoles. Por si fuese poca oferta, Tito Luigi también te ofrece la opción de comer carne o pescado tras un día de esquí. Hablamos de un restaurante muy completo con una extensa carta que te permite disfrutar de la mejor comida a un precio ajustado.

Andalusi

Cuando vas al restaurante Andalusi hay una máxima, vas a salir comida, muy bien comido. Es un sitio que apuesta por la cocina tradicional y las recetas de toda la vida para dar placer al paladar de su cliente. Encontrar en una estación de esquí platos tan especiales de la cocina española como piernas de cordero, presa ibérica o rabo de toro hacen que este restaurante sea único y no tenga competencia en el sector.

Destacamos una amplia carta de vinos y la cercanía de un personal que está entregado a que sus comensales disfruten de una experiencia única. Abierto hace más de dos décadas, este restaurante te trasladará al salón de tu casa con unas elaboraciones muy conseguidas y la garantía de que todo lo que vas a comer está increíblemente sabroso.

La Mar de Bueno

¿Se pueden comer tapas de concurso en Sierra Nevada? Se pueden y se deben comer en La Mar de Bueno. Hablamos de un restaurante que se vuelca en la presentación de sus platos y en los sabores más puros dentro de un bocado que provocará una explosión de sabores en tu paladar. La Mar de Bueno se ha especializado en ese tipo de platos y lo cierto es que querrás probarlos todos porque sientes una sensación adictiva una vez que empiezas.

Hablamos de un restaurante que te ofrece una gran calidad en sus platos, pero al mismo tiempo destaca por la cercanía en su servicio y por la amabilidad. Después de un día duro de esquí, es la mejor manera de recuperar con platos que tienen sabores muy característicos, pero que al mismo tiempo te entusiasmarán por sus contrastes.

Clicquot Nevada Terrace

Quizá el restaurante más molón de todas las pistas de Sierra Nevada. ¿Qué te parecería estar bajando una pista y pararte a tomarte un plato de cuchara con champán? Pues exactamente es esto lo que ofrece Chicquot Nevada Terrace, a través de una experiencia diferente viendo a los esquiadores descender mientras tú te toman unas alubias con almejas, unas lentejas o unas croquetas bebiendo champán en el mejor ambiente.

Desde luego que cualquier Instagramer querría pararse en este lugar sólo por el vídeo y el postureo, pero es que además la comida que sirven está espectacular y no das crédito a que esta opción pueda existir en medio de una pista cuando lo que abunda es la comida basura y poco elaborada. Parada más que recomendable en un lugar que apuesta de lleno por la calidad a unos precios más que competitivos. Su cocinero tiene muy buena mano para la cuchara.

Tito Tapas

Más que de tapas hablamos de tapones. En Tito Tapas más que platos tienen manjares. Una cita ineludible para todo aquel que le guste el buen comer y experimentar con la comida. ¿Existen las croquetas de coliflor y chocolate blanco? En este restaurante sí y el sabor te resultará sorprendente y refrescante.

Situado en el corazón de Sierra Nevada, este emplazamiento destaca por su cocina innovadora, al tiempo que disfruta de un personal joven y alegre que harán tu velada mucho más amena. También destacamos que poseen una extensa carta de vinos en consonancia con sus hermanos de Tito Luigi y que no dejes de probar la Carrillera del Caserío al Azafrán. Oposita a ser una de las revelaciones gastronómicas de la temporada en España.

Tía María

En Tía María prima la satisfacción del cliente y que nadie se vaya con hambre. Este lugar posee una gran variedad de platos orientando su cocina a una fusión de española, mediterránea y americana ofreciendo las mejores costillas de toda Sierra Nevada. Hablamos de un lugar que si hace bueno te permitirá disfrutar en su terraza de las mejores vista posibles al valle en un entorno único.

Destacamos a Tía María como un restaurante muy pragmático para satisfacer todos los paladares y que es muy apto para las familias por la gran variedad existente de platos. Su personal es muy cercano y también llama la atención que el precio está muy bien ajustado para lo que ofrecen. Repetimos que sus platos son muy contundentes y desde luego te servirán para recuperar fuerzas tras una jornada de nieve. Ellos saben lo que quieres y te lo dan.

¿Dónde salir de fiesta?

En Sierra Nevada habrás apreciado que la noche es casi tan importante como el día ofreciendo múltiples opciones para salir de fiesta y disfrutar de la compañía de los amigos. Nosotros os señalamos dos que nos parecieron especialmente interesantes por el buen ambiente que vimos en ellos y lo bien que nos lo pasamos.

Uno de es el N’ICE Bar, que está al lado de las taquillas donde se compran los Forfait y que es idóneo para tomarte la copa de relax tras todo un día esquiando. Está orientado a ese público que cuando cae el sol tiene todavía energías para tomarse algo antes de irse a descansar.

Si por el contrario has preferido ir a ducharte y prefieres más la noche, el Pub Jaleo es tu punto de encuentro. Con una gran variedad de bebidas y música nacional, este bar se convertirá en tu punto de referencia nocturno en Sierra Nevada mostrando un gran ambiente desde después de la cena a las 3 de la madrugada.

