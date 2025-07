LA RAZÓN reconoce la extraordinaria labor del sector turístico

España marca el ritmo en la industria turística internacional y lo hace con matrícula de honor. Las cifras así lo avalan, pues la llegada de viajeros durante el año 2024 volvió a pulverizar todos los récords, con la friolera de más de 93 millones de visitantes internacionales, un dato que consolida a España como el segundo país más visitado del mundo, tan solo superado por Francia. Pero esa cifra esconde tras de sí un dato incluso aún más importante, ya que el gasto total de los viajeros internacionales durante el año pasado alcanzó los 126.282 millones de euros, lo que supone un 16,1% más que en el ejercicio anterior. Motivos más que contundentes para hablar de España como el referente mundial en materia turística. Y 2025 va por el mismo camino, ya que nuestro país se ha posicionado como uno de los destinos favoritos para este verano y todo apunta a que España superará de largo los 95 millones de visitantes internacionales durante este ejercicio, pues entre enero y mayo ya han llegado más de 35 millones de viajeros.

Consciente de que el turismo es el principal motor de la economía nacional, LA RAZÓN ha querido premiar, un año más, a las empresas, destinos e instituciones públicas y privadas que mueven el engranaje de esta industria durante la XIV edición de los Premios de Turismo, una cita que reunió a los principales actores del sector en la ciudad de Málaga durante la noche de ayer. El salón de actos del Hotel NH Málaga fue el escenario escogido para una gala presentada por Marina Castaño y que contó con la asistencia de Andrés Navarro, consejero delegado de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, y de Pepe Lugo, delegado del periódico en Andalucía. Además, contó con la presencia de representantes políticos de la talla de Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Esperanza González, consejera delegada del Patronato de Turismo y Planificación de la Costa del Sol, Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Pilar Fernández-Figueres, directora-gerente en Fundación Malagaport, o Carlos García, delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, entre otros.

La gala fue inaugurada por Francisco de la Torre, encargado de dar la bienvenida a los presentes, quien agradeció emocionado que LA RAZÓN haya escogido su ciudad para homenajear a la industria del turismo. "El turismo es una de las fortalezas de nuestro país y eventos como este demuestran que esta industria pone en valor todo lo que nos hace únicos, como la tradición, la gastronomía, la cultura o la naturaleza. Estamos hablando de un sector determinante en todas las esferas, desde el punto de vista económico, pero también social. Es un elemento dinamizador que aporta valor y en el que la colaboración público-privada resulta fundamental. En ese camino debemos seguir trabajando", argumentó el alcalde de Málaga, quien remató su intervención alzando la voz para defender ¡larga vida al turismo! "Entre todos debemos hacerlo sostenible y tenemos que hacer que la gente respete a esta industria que tantas alegrías nos da, pero debemos hacerlo creciendo en calidad turística y en excelencia. Somos capaces de ello", sentenció.

Posteriormente fue Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, quien tomó la palabra para agradecer a la ciudad de Málaga su acogida. "El turismo es nuestro petróleo y no debemos renegar de ello. Al contario, sobran las razones para estar orgullosos de ello y todos los premiados de esta noche sois gran ejemplo de ello. España es un país de extraordinarias fortalezas turísticas, pero hay que pedir a la clase política que se preocupen por este sector, que ofrece enormes posibilidades. Tal y como está el mundo a nivel internacional, la gente quiere invertir en un país seguro como el nuestro, que ofrece grandes oportunidades", aseguró.

Tras las palabras de Esperanza González, la clausura del acto la realizó Arturo Bernal, quien recordó que "el turismo fue pionero de la transición que vivió España hace más de 40 años. Una transición que permitió ver la riqueza de un país con prosperidad e ilusión. Aquella aventura de la transición que fue modélica resulta hoy en día una gran realidad gracias entre otras cosas al turismo", aseguró el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. "Debemos estar orgullosos de cada uno de nuestros puestos porque ponemos una gota en este gran océano del turismo, que es la industria de la felicidad, pero también la industria de la confianza. Para eso debemos trabajar todos unidos. Hoy lamentamos, y me decepciona muchísimo, que el verano haya empezado con nuevo caos ferroviario y con problemas en los aeropuertos. No es muy razonable que cuando ustedes, los que hacen posible este sector, hagan un gran esfuerzo por sacar adelante la principal industria del país, las administraciones no estemos alineadas en esa dirección porque de este negocio dependen muchos municipios, pero también muchos empleos y muchas familias", aseguró Bernal, quien concluyó defendiendo que "viva el turismo y gracias a LA RAZÓN por recordarnos que esta industria es algo fundamental para nuestra sociedad, para nuestra economía y para nuestro país".

Los premiados

La XIV edición de los Premios Turismo de LA RAZÓN han querido reconocer la labor de compañías que día a día logran la excelencia en su labor, convirtiendo al turismo en un motor económico imparable. Por ello, se han galardonado desde hoteles, hasta destinos, pasando por el sector de los cruceros, ocio o las empresas tecnológicas, así como bodegas y compañías de formación.

-El Premio Especial recayó en The Palace, a Luxury Collection, Madrid por la restauración del año, consolidado como el hotel más emblemático de Madrid, un galardón que recogió Paula Pisonero, hotel manager en The Palace, de manos de Pablo Osorio, enólogo y socio fundador de Bodegas Hispano Suizas

-El premio a la revelación mediterránea fue para NH Collection Ibiza, un galardón que recogió Beatriz del Mazo, brand executive de Minor Hotels en el Sur de Europa.

-El premio al mejor nuevo hotel de España fue otorgado a Iberostar Selection Es Trenc, en Mallorca, un galardón que recogieron David Gómez, director del hotel, y Alfonso Muñoz, representante de la propiedad.

-Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel recibió el Premio Raíces y sabores, un galardón que recogió Marianne Bebic, directora de Marketing y Comunicación de Minor Hotels en el Sur de Europa.

-El premio al Mejor hotel gastronómico de España fue para Iberostar Selection Andalucía Playa por su restaurante Cataria, un galardón que recogió Álvaro González Valiente, director del alojamiento.

-El Premio especial Les Roches al mejor director de hotel 2025 fue para Pedro Echevarría, ex alumno de Les Roches, un galardón que entregó Mano Soler, director del campus de Marbella de Les Roches, y que recogió Estefanía Gómez, directora de Alojamiento de Only YOU Málaga, en nombre de Pedro Echevarría, quien envió un vídeo en agradecimiento al no poder asistir a la gala por motivos laborales.

-El premio al Mejor hotel histórico de España fue para Heritage Grand Mencey Tenerife, un galardón que recogió Fedua El-Gheriani, directora del alojamiento, que acaba de cumplir su 50 aniversario.

-El Premio al resort internacional de golf del Caribe recayó en Casa de Campo Resort & Villas La Romana, en República Dominicana, un galardón que recogió Mónica Diaz Vecino, directora de Ventas Golf & Real Estate en Europa.

-El Premio a la campaña turística fue para Castilla-La Mancha de cine, un galardón que entregó el diseñador Félix Ramiro a Miguel Ángel Villanueva, responsable de la Film Commission.

-El reconocimiento a la Mejor actuación urbana de recuperación recayó en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, un galardón que recogió Jesús Lupiáñez, alcalde de la localidad.

-El premio al Mejor destino turístico sostenible fue para Adeje, un reconocimiento que recogió Manuel Luis Méndez Martín, concejal de Presidencia y Planificación del Territorio de Adeje, en Tenerife.

-La Comunidad de Madrid, junto a Hostelería Madrid, se alzaron con el Premio a la estrategia de colaboración público-privada, un reconocimiento que recogió José Antonio Aparicio, presiente de Hostelería Madrid.

-Cabaret Festival fue galardonado con el Premio al mejor festival de música que fomenta el turismo durante el verano, un reconocimiento que recogió José Luis Lara, socios de Cabaret Festival.

-El Premio al Mejor destino de turismo deportivo 2025 recayó en Tenerife, un galardón que recogió Lope Domingo Alfonso Hernández, vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo Insular de Tenerife.

-El Premio a la plataforma más innovadora del año en materia turística fue para Wondercruises, un reconocimiento que recogieron Detlev Schäferjohann, CEO de Wondercruises, y Andrea Tocino, directora de Comunicación y Marketing en StarClass Cruceros.

-El Premio a la Mejor bodega del año 2025 fue para Bodegas Espinosa de los Monteros, un galardón que recogió Ezequiel Espinosa de Los Monteros, gerente.

-El premio a la innovación en la formación de tripulantes de cabina de pasajeros recayó en Crew Factory, un reconocimiento que recogió Esther Saiz Fernández, Fundadora y directora de formación.

-El premio al partner más innovador en seguros turísticos fuera para Bujaldon, un galardón que recogieron Mónica Bujaldon y Aleix Bujaldon, ceos de la compañía.

-El Premio a la excelencia en telecomunicaciones para el sector hotelero recayó en C. T. Bell, un galardón que recogió Javier Martín-Borregón, CEO de la compañía.

-El Premio al liderazgo en alojamientos exclusivos en Sevilla fue para Magno Apartments, un galardón que recogieron Álvaro Valero Arbizu, director gerente, Joaquín Madrid Tristán, director comercial, y Juan del Toro Salas, director técnico.

-El premio a la compañía tecnológica líder en el sector de las soluciones digitales para la gestión hotelera fue para Noray, un reconocimiento que recogió Echedey Medina Mentado, director general/CEO y copropietario de Noray.