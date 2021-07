Tenerife, así se reinventa el destino impulsado por la digitalización y la innovación

Tenerife es bien conocida por el viajero nacional e internacional, no en vano se trata de uno de los destinos más visitados de Europa. Pero también ha sabido reinventarse y subirse al tren de la innovación, lo que le ha hecho merecedor del premio al turismo innovador, galardón que recogió Pedro Martín, presidente del cabildo insular de Tenerife.

Premios de Turismo 2021

«El trabajo que hemos realizado en los dos últimos años en el Cabildo y en Turismo de Tenerife para situar a nuestro destino entre la red de destinos inteligentes de nuestro país no ha sido sencillo. Comenzamos a trabajar desde que llegamos al gobierno insular porque entendimos que no había una estrategia definida que nos permitiera llevar a cabo una implantación de tecnologías relacionadas con el cruce de datos a la altura que un destino de primer orden como Tenerife merecía para poder optimizar los resultados de un sector del que depende el 30% de nuestro PIB», reconoce Martín, quien hace hincapié en que «durante la pandemia el equipo de las 50 personas que conforman la empresa pública Turismo de Tenerife, además de la plantilla externalizada en nuestra amplia red de oficinas en el exterior, ha invertido horas y horas de trabajo planificando, innovando… Para el Cabildo en general y, para mí como presidente, es un orgullo que hayamos conseguido conformar una estrategia sólida y potente que es capaz de que los turistas no se pregunten qué visitar cuando lleguen a Tenerife sino qué quieren sentir cuando estén en nuestra isla. Y eso para nosotros es un orgullo, porque hemos logrado transmitir que lo importante para nosotros son las personas. Y que LA RAZÓN haya valorado el proceso para llegar hasta ahí es síntoma de que las horas robadas al sueño en este año y medio horríbilis que hemos pasado, han valido la pena».

«Ahora los turistas no preguntan qué quieren ver en Tenerife, sino qué quieren sentir» Pedro Martín, presidente del cabildo insular de Tenerife.

Los argumentos para alzarse con este galardón son muchos. «Hoy somos el primer territorio español considerado destino turístico inteligente, con un diagnóstico inicial de un 80% y con una tarea por delante que se ha focalizado en un plan de marketing basado en inspirar a nuevos perfiles viajeros a conocer uno de los destinos más diversos de España y menos conocido en su amplitud de oferta, y a mejorar la competitividad del destino. Aquel que busca un destino que no solo destaque por el sol y la playa, sino también con una riqueza cultural, patrimonial y etnográfica; con una rica oferta gastronomía, oferta de ocio, deportiva y de terrazas variada. Por eso, estamos llevando a cabo campañas de promoción en aquellos destinos donde queremos posicionarnos y acercando al visitante las ofertas que les interesan. Ahora tenemos la fortaleza de unir apetencias del visitante con ofertas afines a sus gustos y preferencias. Todo ello forma parte de nuestro nuevo plan de marketing que ha tenido una magnífica acogida; tanto por el sector en la isla como por aquellos que lo han visto desde fuera, lo cual nos enorgullece muchísimo», asegura Martín.

Y ahora que los viajeros vuelven a llegar a Tenerife, todo está preparado para garantizar su seguridad, ya que, tal y como explica Martín, «el sector hotelero y hostelero ha hecho un esfuerzo sobrehumano durante la pandemia. Tras el primer cero turístico de nuestra historia, han hecho todo lo posible por seguir manteniéndose a flote. Algunas empresas no han resistido y otras han aprovechado para invertir en sus instalaciones. Cierto es que Tenerife ya destaca por contar con una de las plantas alojativas más modernas y renovadas del país, por lo que éste es un valor con el que ya contábamos. Por ello, la mayoría ha dedicado este tiempo de “parón obligatorio” para materializar su apuesta por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en sus instalaciones, adaptándolas a una oferta turística de mayor calidad, que es lo que merecen los visitantes».